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હાર બાદ કોચ અને ખેલાડીઓ ફેન્સ સામે નતમસ્તક... આંખોમાં આંસુ સાથે ચાહકોએ ટીમને આપી વિદાય - Video

Japan vs Brazil Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં જાપાનની સફરનો અંત આવી ગયો છે. આ ટીમને બ્રાઝિલ સામેની રોમાંચક મેચમાં 2-1થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ ખેલાડીઓ અને કોચે કંઈક એવું કર્યું જેણે ફૂટબોલ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:43 PM IST
હાર બાદ કોચ અને ખેલાડીઓ ફેન્સ સામે નતમસ્તક... આંખોમાં આંસુ સાથે ચાહકોએ ટીમને આપી વિદાય - Video
Image Credit: espnSource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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