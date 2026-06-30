/હાર બાદ કોચ અને ખેલાડીઓ ફેન્સ સામે નતમસ્તક... આંખોમાં આંસુ સાથે ચાહકોએ ટીમને આપી વિદાય - Video

Japan vs Brazil Football World Cup 2026 : ક્યારેક ફૂટબોલની રમત ફક્ત જીત અને હારના આંકડાઓથી આગળ વધી જાય છે. સોમવારે રાત્રે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં આ જ ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરતું એક દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સામે 2-1થી હારનો સામનો કર્યા પછી અગિયાર જાપાની યોદ્ધાઓ મેદાન પર ફેન્સ સામે નતમસ્તક થયા, તેમના ચહેરા પરથી આંસુ વહી રહ્યા હતા.
ફૂટબોલ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા
મેચ પછી જ્યારે જાપાની ટીમના કોચ અને ખેલાડીઓ લાઇનમાં ઉભા રહ્યા અને તેમના ફેન્સને નમન કર્યા, ત્યારે સમય સ્થિર થઈ ગયો હોય તેવું લાગતું હતું. જાપાની ટીમ મેચ હારી ગઈ હોવા છતાં વિદાય લેતી વખતે તેમની આ પ્રતિક્રિયાએ વિશ્વભરના લાખો ફૂટબોલ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.
રવિવારે, ફૂટબોલ ઇતિહાસની સૌથી રોમાંચક અને ભાવુક મેચોમાંની એક ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચ યોજાઈ હતી. જાપાની ટીમ જે પાંચ વખતની ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સામે ઇતિહાસ રચવાની નજીક પહોંચી હતી અને છેલ્લી મિનિટોમાં કરવામાં આવેલા નાટકીય ગોલને કારણે તેમની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું. બ્રાઝિલે મેચ 2-1થી મેચ જીતી અને રાઉન્ડ ઓફ 16માં આગળ વધ્યું.
જાપાને પાંચ વખતની ચેમ્પિયન બ્રાઝિલને ચોંકાવ્યું
મેચની વાત કરીએ તો જાપાની ફૂટબોલ ટીમે રાઉન્ડ ઓફ 32ના મુકાબલામાં બ્રાઝિલ સામે એક શાનદાર વ્યૂહરચના સાથે ઉતર્યું હતું. શરૂઆતથી જ એવું લાગતું હતું કે જાપાનની રણનીતિ સફળ થશે અને તેઓ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ સ્ટેજનો પહેલો મોટો અપસેટ સર્જશે, પરંતુ બીજા હાફની અંતિમ મિનિટોમાં પરિસ્થિતિ પલટાઈ ગઈ.
Gracias Hajime Moriyasu, Dt de Japon, sos inmenso, será hasta dentro de 4 años.
Vamos Nippon. pic.twitter.com/Qsvi6T1MVr
— Poirot (@Argenpoirot) June 29, 2026
જાપાને પહેલા હાફમાં કાર્લો એન્સેલોટીની ટીમ સામે આક્રમક શરૂઆત કરી જેમાં રોડ્રિગો અને વિનિસિયસ જુનિયર જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ હતા. કૈશુ સાનોએ શાનદાર ગોલ કરીને જાપાનને 1-0ની શાનદાર લીડ અપાવી. જાપાને પહેલા હાફ દરમિયાન આ લીડ જાળવી રાખી, બ્રાઝિલને અસરકારક રીતે બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું.
બીજા હાફમાં બ્રાઝિલે મેચમાં વાપસી કરી. અનુભવી મિડફિલ્ડર કાસેમિરોએ શાનદાર હેડર વડે સ્કોર 1-1થી બરાબર કર્યો. ત્યારબાદ જાપાને બ્રાઝિલને અંત સુધી રોકી રાખ્યું.
LE PIDIERON PERDÓN A SU AFICIÓN 🇯🇵 💔
Al final del encuentro, Hajime Moriyasu reunió a sus jugadores y les dio un discurso entre lágrimas.
🥹 Posteriormente, el DT japonés y los futbolistas fueron hasta el lugar donde estaban sus seguidores para hacerles una reverencia y… pic.twitter.com/ioOmhfJA0b
— ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 29, 2026
અંતિમ મિનિટોમાં સપનું રોળાયું
જ્યારે એવું લાગતું હતું કે મેચ વધારાના સમયમાં જશે, ત્યારે બ્રાઝિલે વિજયી ગોલ શોધી કાઢ્યો. યુવા ફોરવર્ડ રાયને જાપાન તરફથી બોલ જીત્યો અને બ્રુનો ગુઇમારેસને આપ્યો, જેણે તેને સીધો જાપાની બોક્સમાં ગેબ્રિયલ માર્ટિનેલીને આપ્યો, જે ત્રણ જાપાની ડિફેન્ડરોની વચ્ચે હતા. માર્ટિનેલીએ બોલને સીધો નેટમાં ફેંકી દીધો, જેનાથી બ્રાઝિલ 2-1થી જીત મેળવી. આમ લાખો જાપાની ચાહકોના દિલ તોડીને બ્રાઝિલે રાઉન્ડ ઓફ 16માં રોમાંચક પ્રવેશ કર્યો.
મેચ સમાપ્ત થયા પછી જાપાની ટીમે શું કર્યું ?
અંતિમ સીટી વાગ્યા પછી જાપાની ખેલાડીઓ રડતા જોવા મળ્યા, કારણ કે તેઓ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછા માર્જિનથી નોકઆઉટ સ્ટેજ જીત મેળવવામાં ચૂકી ગયા હતા. કોચ હાજીમે મોરિયાસુએ મેદાનની મધ્યમાં બધા ખેલાડીઓને ભેગા કર્યા અને ભાવુક સંબોધન કર્યું. ત્યારબાદ મોરિયાસુએ આખી ટીમને સ્ટેન્ડ તરફ દોરી ગયા જ્યાં જાપાની ચાહકો જેઓ તેમની ટીમનો ઉત્સાહ વધારવા માટે આટલા દૂર પ્રવાસ કરીને આવ્યા હતા.
ફેન્સે તાળીઓ પાડી ખેલાડીઓને વધાવ્યા
ભાવનાઓમાં આવીને કોચે ચાહકો સમક્ષ માથું નમાવ્યું અને તેમની પાછળ ઉભેલા દરેક ખેલાડીએ તેમનું સન્માન કરીને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. આંસુથી ભરેલી આંખો સાથે જાપાની સમર્થકોએ તેમની ટીમના ઉત્સાહી પ્રદર્શન માટે ઉભા થઈને તાળીઓ પાડી. ભલે જાપાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું હોય તેમના ગેમપ્લે અને ગ્રેસથી સાબિત થયું કે તેઓ ફક્ત મેચ રમવા માટે જ નહીં, પરંતુ લોકોના દિલ જીતવા માટે મેદાનમાં આવે છે.