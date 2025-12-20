હાર્દિક પંડ્યા અને બુમરાહ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સિરીઝમાંથી થશે બહાર ? રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યા બાદ ભારતીય ટીમ હવે નવા વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. ત્યારબાદ બંને દેશો વચ્ચે પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આ ODI અને T20I શ્રેણી ભારતીય ભૂમિ પર રમાશે.
દક્ષિણ આફ્રિકાને પાંચ મેચની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં 3-1થી હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયાએ 2025નો અંત શાનદાર રીતે કર્યો. ભારતીય ટીમ હવે નવા વર્ષમાં 11થી 18 જાન્યુઆરી દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમશે. ત્યારબાદ 21થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાશે.
પંડ્યા અને બુમરાહ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થશે ?
ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમનો આ ક્રિકેટ પ્રવાસ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આવતા વર્ષે 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં શરૂ થશે, જેની અંતિમ મેચ 8 માર્ચે રમાશે. એક અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાંથી સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપી શકે છે. આ એટલા માટે છે કે જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ફ્રેશ રહી શકે.
રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
એક સૂત્રએ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "જસપ્રીત બુમરાહ અંગે મેનેજમેન્ટનું વલણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. બહારના લોકો તેની ફિટનેસ વિશે વિવિધ અટકળો લગાવી શકે છે, પરંતુ મામલો ખૂબ જ સરળ છે. તમારે તે ફોર્મેટ અને મેચોને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે જેમાં તમે જસપ્રીત બુમરાહને રમાડવા માંગો છો. ટીમના દૃષ્ટિકોણથી તે મહત્વપૂર્ણ હતું કે તે T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે શક્ય તેટલી વધુ T20 મેચ રમે અને તે એશિયા કપથી આ ફોર્મેટમાં રમી રહ્યો છે." બુમરાહનું રમવું ફક્ત આ ફોર્મેટમાં તેના સાતત્ય માટે જ મહત્વપૂર્ણ નહોતું, પરંતુ કેપ્ટન અને કોચ માટે બુમરાહ સાથે બોલિંગ સંયોજન નક્કી કરવાનું પણ મહત્વપૂર્ણ હતું.
બુમરાહ અને હાર્દિક હવે T20 પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે
પસંદગીકારોનું ધ્યાન હવે 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યાને સીધા મેદાનમાં ઉતારવા પર રહેશે. સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ વનડે ઉપયોગી નથી. જ્યારે ટીમ 2027 વર્લ્ડ કપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, ત્યારે તમને બુમરાહને ODIમાં વધુ જોવા મળશે. કોચ ગૌતમ ગંભીર આ રીતે પોતાના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલરનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે."
શું હાર્દિક ઘરેલુ મેચ રમશે ?
સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હાર્દિક પંડ્યા માટે પણ આ જ અભિગમ અપનાવવામાં આવશે. જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા બંને હાલમાં T20 સેટઅપમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓ છે અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીએ આ દર્શાવ્યું છે." હાર્દિક પોતાને તૈયાર રાખવા માટે બરોડા માટે કેટલીક ઘરેલુ મેચ રમી શકે છે, પરંતુ આ સંદર્ભમાં હજુ સુધી કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.
