ન્યૂઝીલેન્ડ સામે વનડે સિરીઝમાં નહીં રમે હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ! ચોંકાવનારું કારણ આવ્યું સામે
IND vs NZ ODI 2026: ભારતની આગામી ઇન્ટરનેશનલ સિરીઝ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહી છે. પરંતુ આ સિરીઝમાં હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ રમતા જોવા મળશે નહીં. આના પાછળનું કારણ પણ હવે સામે આવ્યું છે.
Trending Photos
IND vs NZ ODI 2026: જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા ભારતની આગામી વનડે સિરીઝમાં રમતા જોવા મળશે નહીં. આ સિરીઝ 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહી છે. ભારત પ્રવાસે આવી રહેલ ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 3 મેચની વનડે સિરીઝ બાદ 5 મેચની T20 સિરીઝ રમશે, જે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની તૈયારીઓ માટે મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
ક્રિકબઝના રિપોર્ટ અનુસાર, જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યાને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની 3 મેચની વનડે સિરીઝમાં આરામ આપવામાં આવશે. આ બન્ને ખેલાડીઓ ત્યારબાદ રમાનારી 5 મેચની T20 સિરીઝમાં વાપસી કરશે, જેના માટે BCCIએ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.
બુમરાહના વર્કલોડ પર નજર
જસપ્રીત બુમરાહે 2023 વર્લ્ડ કપ બાદ ભારત માટે એક પણ વનડે મેચ રમી નથી. રિપોર્ટ અનુસાર, આ ફાસ્ટ બોલરના વર્કલોડ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. BCCIનું આગામી મુખ્ય લક્ષ્ય T20 વર્લ્ડ કપ છે, જે 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાશે.
બુમરાહને વનડે સિરીઝમાંથી આરામ આપવાનો અર્થ એ છે કે બોર્ડ નથી ઈચ્છતું કે બિનજરૂરી મેચો રમાડીને બુમરાહ પર બોજ વધારવામાં આવે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે 5 મેચની T20 સિરીઝના 10 દિવસની અંદર જ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાનો હોય.
હાર્દિકને પણ લોડ આપવા માંગતું નથી બોર્ડ
હાર્દિક પંડ્યા ઓલરાઉન્ડર તરીકે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટીમનો મુખ્ય ખેલાડી રહ્યો છે, જે બેટ અને બોલ બન્નેથી શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. હાર્દિક પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવરોમાં બોલિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જો કે, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી તેણે કોઈ વનડે રમી નથી અને તેનું બહાર રહેવું ફિટનેસના કારણોસર હતું. આ સંજોગોમાં તેને પણ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝમાં આરામ આપવામાં આવી શકે છે.
હાર્દિકના કિસ્સામાં ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ પણ એક મહત્વનું પાસું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, હાર્દિક બરોડા માટે વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં 2 મેચ રમી શકે છે.
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે સિરીઝનું શેડ્યૂલ
11 જાન્યુઆરી - વડોદરા
14 જાન્યુઆરી - રાજકોટ
18 જાન્યુઆરી - ઇન્દોર
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે