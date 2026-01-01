જસપ્રીત બુમરાહે રચ્યો ઇતિહાસ, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર બન્યો
Jasprit Bumrah : જસપ્રીત બુમરાહે 2025ની પોતાની છેલ્લી મેચ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમી હતી. હવે નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે બુમરાહે એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Jasprit Bumrah : ભારતીય ક્રિકેટના ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે 2025ના અંતમાં એક નવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેણે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે અત્યાર સુધી કોઈ અન્ય ભારતીય ઝડપી બોલરે કરી નથી. વ્યક્તિગત અને ટીમ પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ 2025 તેના માટે અપેક્ષા મુજબ નથી રહ્યું, પરંતુ તેણે ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ઇતિહાસ રચવામાં કોઈ કસર છોડી નથી.
જસપ્રીત બુમરાહે રચ્યો ઇતિહાસ
તાજેતરના ICC ટેસ્ટ બોલિંગ રેન્કિંગ અનુસાર, બુમરાહે 2025માં નંબર-વન બોલર તરીકે પૂર્ણ કર્યું. આનાથી તે સતત બે વર્ષ સુધી ટોચનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર બન્યો. અગાઉ તેણે 2024માં વિશ્વના નંબર-વન ટેસ્ટ બોલર તરીકે પૂર્ણ કર્યું હતું.
બુમરા પહેલા ફક્ત આર. અશ્વિન જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ અનુભવી સ્પિનરે 2015 અને 2016માં સતત બે વર્ષ સુધી ટેસ્ટ બોલર રેન્કિંગમાં ટોચ પર રહીને વર્ષ પૂરું કર્યું. તેણે 2023માં પણ નંબર-વન સ્થાન મેળવ્યું. દિગ્ગજ સ્પિનર બિશન સિંહ બેદી પણ 1973ના અંત સુધી ટેસ્ટ બોલર રેન્કિંગમાં ટોચ પર હતા. જોકે, અશ્વિન અને બેદી બંને સ્પિન બોલર છે. પરિણામે, બુમરાહ સતત બે વર્ષ સુધી ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર છે.
2025માં પ્રદર્શન
આંકડાકીય રીતે, જસપ્રીત બુમરાહએ 2025માં આઠ ટેસ્ટ મેચોમાં 14 ઇનિંગ્સમાં 22.16ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 31 વિકેટ લીધી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ત્રણ વખત પાંચ વિકેટ પણ લીધી, જે તેની વિશ્વ કક્ષાની બોલિંગ ક્ષમતા દર્શાવે છે. સતત બે વર્ષ સુધી વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ ટેસ્ટ બોલર રહેવાથી માત્ર બુમરાહની ક્ષમતા જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગના વધતા કદને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ત્રણેય ફોર્મેટમાં બુમરાહની રેન્કિંગ
જસપ્રીત બુમરાહ 879 રેટિંગ સાથે ICC ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે, પરંતુ તે ODI રેન્કિંગમાં ટોચના 100 બોલરોમાં પણ સ્થાન મેળવતો નથી. આ પાછળનું કારણ બુમરાહનો ODI મેચમાં દેખાવનો અભાવ છે. બુમરાહ બે વર્ષથી ODI રમ્યો નથી. તેની છેલ્લી ODI 2023માં અમદાવાદમાં રમાયેલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ હતી, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. T20 બોલર રેન્કિંગમાં બુમરાહ 18મા ક્રમે છે.
