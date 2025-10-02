વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચૈમ્પિયન્સમાં જસપ્રીત બુમરાહે રચ્યો ઈતિહાસ...ભારતમાં આ કારનામું કરનાર પ્રથમ ફાસ્ટ બોલર બન્યો
Jasprit Bumrah : જસપ્રીત બુમરાહે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ઇનિંગમાં સારી બોલિંગ કરી હતી, જેના કારણે વિરોધી બેટ્સમેનોને તેની બોલિંગ સમે બેટિંગ કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. બુમરાહે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.
Jasprit Bumrah : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેન સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા અને આખી ટીમ ફક્ત 162 રન જ બનાવી શકી. ભારત માટે મોહમ્મદ સિરાજ, જસપ્રીત બુમરાહ અને કુલદીપ યાદવે સારી બોલિંગ કરી અને વિરોધી ટીમને ઓછા સ્કોર સુધી રોકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
જસપ્રીત બુમરાહએ કમાલ કર્યો
જસપ્રીત બુમરાહએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. તેણે ઓપનર જોન કેમ્પબેલ, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને જોહાન લિનને આઉટ કર્યા. આ સાથે બુમરાહએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ધરતી પર પોતાની 50 વિકેટ પૂર્ણ કરી. તે WTCમાં ઘરઆંગણે 50 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય ઝડપી બોલર બન્યો. તેના પહેલા રવિચંદ્રન અશ્વિન (149 વિકેટ) અને રવિન્દ્ર જાડેજા (94 વિકેટ)એ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ઘરઆંગણે 50થી વધુ વિકેટો લીધી છે. જો કે, બંને સ્પિનર છે.
WTCમાં ઘરઆંગણે કુલ 13 ટેસ્ટ મેચ રમી
જસપ્રીત બુમરાહે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ઘરઆંગણે કુલ 13 મેચ રમી છે, આ દરમિયાન 50 વિકેટો લીધી છે. આ દરમિયાન તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન એક ઇનિંગમાં 45 રન આપીને 6 વિકેટ લેવાનું છે. બુમરાહનો યોર્કર અજોડ છે અને જ્યારે તે તેની લયમાં હોય છે, ત્યારે તે કોઈપણ બેટિંગ આક્રમણને તોડી શકે છે.
બુમરાહએ ભારત માટે ટેસ્ટમાં 200થી વધુ વિકેટો લીધી
જસપ્રીત બુમરાહને ભારતના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંના એક માનવામાં આવે છે અને તેણે એકલા હાથે ઘણી મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયાને જીત અપાવી છે. તેણે 2018માં ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી તેણે 49 ટેસ્ટ મેચોમાં કુલ 222 વિકેટો લીધી છે, જેમાં 15 વખત પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.
