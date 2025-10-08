IND vs WI : બુમરાહ બહાર, આ ખેલાડીની થશે એન્ટ્રી...દિલ્હી ટેસ્ટમાં આ બે ફેરફાર કરી શકે છે ટીમ ઇન્ડિયા
IND vs WI : ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં આરામથી જીત મેળવી હતી અને હવે કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને કોચ ગૌતમ ગંભીર સામે ટીમ પસંદગીમાં કોઈ મોટો મુદ્દો નથી. મુખ્ય ચર્ચા જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવા અને કૃષ્ણાને તક આપવા અને ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી માટે બુમરાહને ફ્રેશ રાખવા પર કેન્દ્રિત હોવાની શક્યતા છે.
IND vs WI : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ મેચ દિલ્હીમાં રમાશે. આ મેચ 10 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયાએ અમદાવાદમાં પહેલી મેચમાં જોરદાર જીત મેળવી હતી. જો કે, હવે બીજી મેચ પહેલા પ્લેઈંગ ઈલેવન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. જસપ્રીત બુમરાહ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે, કારણ કે તેના વર્કલોડ મેનેજમેન્ટની પણ પહેલી ટેસ્ટમાં ચર્ચા થઈ હતી, કારણ કે તેણે એશિયા કપ ફાઇનલના માત્ર ત્રણ દિવસ પછી ટેસ્ટ મેચ રમવાની હતી.
જો કે બુમરાહ આ મેચમાં રમ્યો અને સારી બોલિંગ કરી, તેને દિલ્હી ટેસ્ટ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ભારત સામે અત્યંત સંવેદનશીલ દેખાય છે. દરમિયાન મેનેજમેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી પહેલા તેના સ્ટાર બોલરને ફ્રેશ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
જસપ્રીત બુમરાહની જગ્યાએ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ?
ઘરઆંગણે બુમરાહને રમવાનું કારણ શું હતું તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. એવું સમજાયું હતું કે બુમરાહના વર્કલોડને મેનેજ કરવું એ ટોચની પ્રાથમિકતા હતી. પરંતુ પછી તેને સૌથી નબળી ટેસ્ટ ટીમ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે કેમ રમાડવામાં આવ્યો? જો બુમરાહને ફોર્મમાં પાછો લાવવાનો વિચાર હતો, કારણ કે તે એશિયા કપમાં હતો, તો તે ઉદ્દેશ્ય હવે પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. બુમરાહને આરામ આપવાથી તે આગામી ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા T20I શ્રેણી માટે ફ્રેશ રહેશે જ નહીં પરંતુ પ્રખ્યાત કૃષ્ણને તેની પહેલી ઘરઆંગણે ટેસ્ટ રમવાની તક પણ મળશે.
દેવદત્ત પડિકલને તક મળશે ?
હાલમાં, ભારત ત્રણ ઓલરાઉન્ડરો સાથે રમી રહ્યું છે. જ્યારે ભારત આવતા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે, ત્યારે તે રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી સાથે રમી શકશે નહીં. એવી શક્યતા છે કે જાડેજા અને સુંદરમાંથી કોઈ એકને બહાર બેસવું પડશે. ભારતને એવા ખેલાડીઓની જરૂર છે જે છઠ્ઠા નંબર પર રમી શકે. હાલમાં, જાડેજા આ ભૂમિકામાં રમી રહ્યો છે, પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં નિવૃત્તિ લઈ શકે છે. કરુણ નાયર ઈંગ્લેન્ડમાં આ ભૂમિકામાં સફળ રહ્યો ન હતો, તેથી ટીમે આદર્શ રીતે દેવદત્ત પડિકલને આ સ્થિતિમાં અજમાવવો જોઈએ.
ભારતની ટેસ્ટ ટીમ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે): યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), નારાયણ જગદીસન (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
