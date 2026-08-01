/ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા વધ્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેન્શન, બુમરાહની ફિટનેસ પર આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ

Jasprit Bumrah : શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતના ઘાતક ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારી આ હાઇ-પ્રોફાઇલ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાની ચિંતા વધી ગઈ છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ બુમરાહને મેદાનમાં ઉતારતા પહેલા થોડી રાહ જોઈ શકે છે. બુમરાહ ભારતીય બોલિંગ આક્રમણનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે અને મેનેજમેન્ટ કોઈપણ રીતે તેની ફિટનેસ સાથે સમાધાન કરવા તૈયાર નથી.
બુમરાહે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કુલ 234 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાં તેની વિકેટની સંખ્યા 506 છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, તેના ડાબા ઘૂંટણમાં કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી, પરંતુ ટીમ મેનેજમેન્ટ મહત્વપૂર્ણ મેચો પહેલા આ બોલર સાથે કોઈ જોખમ લેવા માંગતું નથી. ગુરુવારે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ને રિપોર્ટ કર્યા પછી તેણે તેના બોડી કન્ડીશનીંગ સેશન પૂર્ણ કર્યા છે અને તે બોલિંગ ફરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે.
જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસ પર અપડેટ
બુમરાહ આગામી દિવસોમાં તેની પ્રેક્ટિસ વધારશે. 32 વર્ષીય ખેલાડીને શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેના રમવા અંગે ફિટનેસ ક્લિયરન્સ પર આધારિત છે. તે લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે મેચમાં ડાબા ઘૂંટણમાં 'ઇમ્પેક્ટ ઇન્જરી'ને કારણે રમી શક્યો નહોતો, જોકે તે બે મેચ દરમિયાન બેસ્ટ ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો હતો. સૂત્રો મુજબ બુમરાહને ઘૂંટણની સમસ્યા માટે ઇન્જેક્શનની જરૂર હતી. IPL દરમિયાન તેના ઘૂંટણ પર નજર રાખવામાં આવી હતી અને આ કારણોસર T20 ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં તેણે CoEમાં સમય વિતાવવો પડ્યો હતો.
ટીમ ઇન્ડિયાની ચિંતાઓ વધી
BCCI મેડિકલ ટીમ જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસ અંગે સંપૂર્ણપણે વાકેફ છે, જેમાં ઇન્જેક્શન અને જરૂરી રિકવરી સમયગાળોનો સમાવેશ થાય છે. પરિસ્થિતિ પર નજર રાખતા એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, પસંદગીકારોને સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. BCCI મેડિકલ ટીમે બુમરાહને ઇન્જેક્શન લેવા અને આગામી 8-10 દિવસ આરામ કરવાની સલાહ આપી હતી. તે સમયગાળો પુરો થયા પછી તેણે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ને રિપોર્ટ કર્યો હતો. તેણે હજુ સુધી બોલિંગ શરૂ કરી નથી અને આગામી દિવસોમાં મેનેજમેન્ટને સ્પષ્ટ અપડેટ મળશે.
ટીમ મેનેજમેન્ટ ઉતાવળમાં નથી
હાલની પરિસ્થિતિઓને જોતાં બુમરાહ 4 ઓગસ્ટે રવાના થશે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. શ્રીલંકાના પ્રવાસ અંગેનો તેનો નિર્ણય મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે. જો તે શ્રેણીની શરૂઆત પહેલા ગાલેમાં ટીમમાં જોડાય તો તે આશ્ચર્યજનક નહીં હોય. સૂત્રએ ઉમેર્યું કે, આગામી થોડા દિવસોમાં બુમરાહની ફિટનેસના આધારે મેનેજમેન્ટ અંતિમ નિર્ણય લેશે. હમણાં કંઈપણ નક્કી કરવું ઉતાવળ હશે. ટેસ્ટ મેચ પહેલા હજુ 15 દિવસ છે, તેથી આશા છે કે બધું બરાબર થઈ જશે.