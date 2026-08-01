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ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા વધ્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેન્શન, બુમરાહની ફિટનેસ પર આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ

Jasprit Bumrah : 15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકા સામે શરૂ થતી ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારત 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમવાનું છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખવા માટે, શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમે શ્રીલંકા સામેની શ્રેણી 2-0થી જીતવી પડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:34 PM IST
ટેસ્ટ સિરીઝ પહેલા વધ્યું ટીમ ઈન્ડિયાનું ટેન્શન, બુમરાહની ફિટનેસ પર આવ્યું લેટેસ્ટ અપડેટ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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