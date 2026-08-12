/વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત T20 જ રમશે! BCCIએ બનાવ્યો ખાસ પ્લાન, જાણો શું છે કારણ

Jasprit Bumrah : જસપ્રીત બુમરાહને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. ત્યારથી તે ક્રિકેટથી દૂર છે અને હજુ સુધી મેદાનમાં પાછો ફર્યો નથી. શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ બાદમાં ઈજાને કારણે તેને બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. બુમરાહ ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મહત્વપૂર્ણ બોલર છે પરંતુ તે ઈજાઓથી પીડાઈ રહ્યો છે. પરિણામે, BCCI તેના માટે એક ચોક્કસ પ્લાન બનાવી રહ્યું છે.
BCCI બુમરાહની ફિટનેસ અંગે ચિંતિત!
TOI સાથે વાત કરતા BCCIના એક સૂત્રએ ખુલાસો કર્યો કે મેડિકલ ટીમ જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. 2027 વર્લ્ડ કપ પછી બુમરાહ ફક્ત T20 રમી શકે છે. BCCIના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા, CoE (સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ) બુમરાહના વર્કલોડને વધારવા પર કામ કરી રહ્યું હતું.
જો કે, એવું લાગી રહ્યું હતું કે તે સમયસર તૈયાર નહીં થાય. બુમરાહ ઘણા સમયથી લાંબા ફોર્મેટમાં બોલિંગ કરી રહ્યો નથી. CoE તેના કિસ્સામાં સાવધાની રાખી રહ્યું છે. તેની વાપસી માટે કોઈ ચોક્કસ સમયરેખા નક્કી કરવામાં આવી નથી. ભારતીય ટીમને હવે બુમરાહ વિના રમવાની આદત પાડવી પડશે, ખાસ કરીને લાંબા ફોર્મેટમાં.
જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત T20 ક્રિકેટ જ રમશે ?
કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, BCCIનો ટાર્ગેટ જસપ્રીત બુમરાહને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ સુધી ફિટ રાખવાનો છે. આ કારણોસર, તેની વાપસી અંગે કોઈ ઉતાવળ કરવામાં આવી રહી નથી. તેને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવા માટે સમય આપવામાં આવી રહ્યો છે. જો બુમરાહને 6-7 મહિનાનો બ્રેક જોઈશે તો પણ આપવામાં આવશે.
તાજેતરનો TOIનો અહેવાલ સૂચવે છે કે જસપ્રીત બુમરાહ આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ પછી ટેસ્ટ અને ODI જેવા લાંબા ફોર્મેટમાં રમશે નહીં અને ફક્ત T20 ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. BCCIએ તેના વિના રમવાની આદત પાડવાની યોજના પણ બનાવી છે. આગામી વર્લ્ડ કપ પછી બુમરાહ ફક્ત મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ અને શ્રેણીમાં ભાગ લઈ શકે છે.