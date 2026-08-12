Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત T20 જ રમશે! BCCIએ બનાવ્યો ખાસ પ્લાન, જાણો શું છે કારણ

વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત T20 જ રમશે! BCCIએ બનાવ્યો ખાસ પ્લાન, જાણો શું છે કારણ

Jasprit Bumrah : જસપ્રીત બુમરાહની ઈજા ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મોટી સમસ્યા સાબિત થઈ છે. BCCIનો ટાર્ગેટ તેને 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી ફિટ રાખવાનો છે. અહેવાલો અનુસાર, બુમરાહ આ મોટી ટુર્નામેન્ટ પછી ક્રિકેટના લાંબા ફોર્મેટથી દૂર થઈ શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:58 PM IST
વર્લ્ડ કપ 2027 બાદ જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત T20 જ રમશે! BCCIએ બનાવ્યો ખાસ પ્લાન, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બ્લેક લુકમાં લોન્ચ થઈ હ્યુન્ડાઈની આ નાની SUV, કિંમત ₹8.13 લાખથી શરૂ; જાણો ફીચર્સ
2
3
4
5