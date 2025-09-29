Video : બુમરાહે કર્યું પાકિસ્તાનનું 'પ્લેન ક્રેશ'...હરિસ રાઉફને બોલ્ડ કરી તેની જ ભાષામાં આપ્યો જવાબ
IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રાઉફને બોલ્ડ કરીને જોરદાર સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.
IND vs PAK : એશિયા કપની સુપર 4 મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર હરિસ રાઉફે ભારતને ઉશ્કેરવા માટે પ્લેન તોડી પાડવાનો ઈશારો કર્યો હતો. હરિસ રાઉફને તેના અપમાનજનક કૃત્ય બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો અને તેની મેચ ફીના 30 ટકા કાપવામાં આવ્યા હતા. જો કે, જસપ્રીત બુમરાહે ફાઈનલમાં હરિસને બોલ્ડ કરીવે તેની જ ભાષામાં જવાબ આપ્યો હતો.
જસપ્રીત બુમરાહે હરિસ રાઉફ સામે બદલો લીધો
જસપ્રીત બુમરાહે પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 19મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. ઓવરના પાંચમા બોલ પર હરિસ રાઉફ સ્ટ્રાઇક પર હતો. જસપ્રીત બુમરાહે યોર્કર ફેંક્યો, જે સીધો સ્ટમ્પમાં વાગ્યો અને તે બોલ્ડ આઉટ થયો. હરિસને 6 રન પર બોલ્ડ કર્યા પછી, જસપ્રીત બુમરાહે પણ પ્લેન ક્રેશ સેલિબ્રેશન કરીને હરિસ રાઉફને ટ્રોલ કર્યો. બુમરાહે મોહમ્મદ નવાઝને પણ આઉટ કર્યો અને બે વિકેટ લીધી.
એશિયા કપ ફાઇનલ દરમિયાન જસપ્રીત બુમરાહએ અંતિમ ઓવરોમાં શાનદાર બોલિંગ કરીને પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સને સમેટી લેવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, બોલર પહેલી બે ઓવરમાં વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો.
એશિયા કપની ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી. પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો દ્વારા મેદાન પર ઉશ્કેરણીજનક હરકતો અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કરવાના કારણે આ ટુર્નામેન્ટ વિવાદોથી ઘેરાયેલી રહી હતી.
