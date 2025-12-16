Prev
IND vs SA : જસપ્રીત બુમરાહે T20 સિરીઝ અધવચ્ચે જ કેમ છોડી ? જાણો કારણ

જસપ્રીત બુમરાહ ફેમિલી ઈમરજન્સીના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી T20 રમી શક્યો નહીં અને મુંબઈ પાછો ફર્યો. તેની ગેરહાજરી છતાં ભારતે ધર્મશાલામાં શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર જીત મેળવી અને શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:12 PM IST

ધર્મશાલામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીથી પ્રશ્નો ઉભા થયા, કારણ કે તેને પાંચ મેચની શ્રેણીમાં ભારતના બોલિંગ આક્રમણની કરોડરજ્જુ માનવામાં આવે છે. સિનિયર ફાસ્ટ બોલર રવિવારે મેદાનમાં ઉતર્યો નહોતો.

ટોસ દરમિયાન ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બુમરાહ વ્યક્તિગત કારણોસર પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ નથી, જ્યારે અક્ષર પટેલ પણ બીમારીને કારણે મેચ રમી રહ્યો નથી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ પાછળથી પુષ્ટિ આપી હતી કે બુમરાહ ફેમિલી ઈમરજન્સીના કારણે મુંબઈ પાછો ફર્યો છે, જેના કારણે તેને શ્રેણીની વચ્ચે ટીમ છોડી દેવાની ફરજ પડી છે.

PTIના અહેવાલ મુજબ, બુમરાહને ઘરે પરત ફરવું પડ્યું કારણ કે પરિવારનો ખૂબ જ નજીકનો સભ્ય હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. પરિસ્થિતિને કારણે તેની તાત્કાલિક હાજરીની જરૂર પડી અને તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન આ ફેમિલી ઈમરજન્સીનો સામનો કરવા પર હતું. બીસીસીઆઈના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે બુમરાહની શ્રેણીમાં વાપસી સંપૂર્ણપણે પરિસ્થિતિ કેવી રીતે આગળ વધે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

બુમરાહની ગેરહાજરી છતાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી. કટકમાં પ્રથમ ટી20 જીત્યા બાદ મુલ્લાનપુરમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં ભારતનો 51 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે ધર્મશાલા મેચ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ. યજમાન ટીમે શિસ્તબદ્ધ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનને કારણે નોંધપાત્ર વાપસી કરી, દક્ષિણ આફ્રિકાને 117 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું અને માત્ર 15.5 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.

દક્ષિણ આફ્રિકાને પ્રથમ બેટિંગમાં આપ્યા પછી ભારતના બોલરોએ શરૂઆતથી જ મેચ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું, નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લીધી અને મુલાકાતીઓને સેટ ના થવા દીધા. ઇનિંગ્સમાં તમામ છ બોલરોએ ઓછામાં ઓછી એક વિકેટ લીધી, જે ટીમના પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

હવે જ્યારે શ્રેણી ભારતની તરફેણમાં આવી ગઈ છે, ત્યારે ધ્યાન 17 ડિસેમ્બર, બુધવારના રોજ લખનૌમાં રમાનારી ચોથી T20 પર છે. બુમરાહ શ્રેણીના અંતિમ ભાગ માટે પાછો ફરશે કે નહીં તે અનિશ્ચિત છે અને તેની ઉપલબ્ધતા સંપૂર્ણપણે પરિવારના સભ્યના સ્વસ્થ થવા પર નિર્ભર રહેશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

jasprit bumrahindia vs south africa t20IND vs SA seriesDharamsala T20

