જ્યારે 16 વર્ષના બાળકે ઉડાવી દીધા હતા યુવરાજ સિંહના હોશ, આજે બની ગયો છે દુનિયાનો નંબર 1 બોલર; નામ સાંભળીને જ ધ્રૂજે છે બેટ્સમેનો

Yuvraj Singh Net Story: જે બોલરથી આજે આખી દુનિયાના બેટ્સમેનો ડરે છે, તેણે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે દિગ્ગજ યુવરાજ સિંહને પણ હેરાન કરી દીધા હતા. યુવરાજ 16 વર્ષની ઉમરમાં આજના ખુંખાર બોલરની રફ્તાર અને લાઈન-લેન્થ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:48 PM IST
  • આ બોલરની ફાસ્ટ બોલિંગથી ડરી ગયા હતા યુવરાજ સિંહ
  • નેટ્સમાં 16 વર્ષના બાળકના બોલથી ગભરાઈ ગયા હતા યુવરાજ સિંહ
  • યુવરાજ સિંહ સંભળાવ્યો આ ભારતીય બોલર સાથે જોડાયેલો કિસ્સો
     

Yuvraj Singh Net Story: જ્યારે યુવરાજ સિંહ કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીને માત આપીને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં વાપસીની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક 16 વર્ષના બાળકે તેમને નેટ્સમાં પરેશાન કરી દીધા હતા. તે બાળકની રફ્તાર જોઈને યુવરાજ હેરાન હતા અને ડરી ગયા હતા કે ક્યાંક આ આગ ઓકતા બોલ તેમની પાંસળીઓ ન તોડી નાખે. આજે એ જ બાળક દુનિયાનો સૌથી ઘાતક ફાસ્ટ બોલર બની ગયો છે, જેની સામે સારા-સારા બેટ્સમેનોના પગ ધ્રૂજે છે.

આ બીજું કોઈ નહીં, પણ ટીમ ઈન્ડિયાના ઘાતક ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ છે. યુવરાજે બુમરાહના વખાણ કરતા કહ્યું હતું કે, કેવી રીતે તેણે નેટ્સમાં તેમને ડરાવી દીધા હતા. આજે દુનિયાના અનેક બેટ્સમેનો બુમરાહના યોર્કર અને સચોટ લાઈન-લેન્થથી ડરે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, બુમરાહ જ્યારે 16 વર્ષના હતા ત્યારે પણ એટલા જ ખતરનાક હતા? યુવરાજે એક એવો કિસ્સો શેર કર્યો છે જે સાંભળીને સૌ કોઈ દંગ રહી જાય છે.

યુવરાજે સંભળાવ્યો બુમરાહ સાથે જોડાયેલો કિસ્સો
યુવીએ જણાવ્યું કે, જ્યારે તેઓ કેન્સરને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસીનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે નેટ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન એક 16 વર્ષના યુવકે પોતાની રફ્તારથી તેમને એટલા પરેશાન કર્યા હતા કે યુવીએ બૂમ પાડીને કહેવું પડ્યું હતું કે, "આ બાળકને બહાર કાઢો." તે યુવક બીજું કોઈ નહીં પણ આજના વિશ્વના નંબર-1 બોલર જસપ્રીત બુમરાહ હતા.

 

યુવરાજે 'ધ ઓવરલેપ ક્રિકેટ' પર માઈકલ વોનને જણાવ્યું કે, "જ્યારે હું કેન્સર સામે જંગ જીત્યા પછી ફરીથી ક્રિકેટ સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે બુમરાહ લગભગ 16 વર્ષના હતા અને નેટ્સમાં ખૂબ જ ફાસ્ટ બોલિંગ કરી રહ્યા હતા. મેં કહ્યું કે, 'મારે આ બાળક નેટ્સની બહાર જોઈએ છે' અને 'મને બોલિંગ કરવાનું બંધ કરો'. મેં કહ્યું કે, 'બેટા, રોકાઈ જા!' કારણ કે હું બસ કેન્સર પછી વાપસી કરી રહ્યો હતો અને લય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો અને આ છોકરો જીવલેણ બોલિંગ કરી રહ્યો હતો."

યુવરાજે જણાવ્યું કે, વર્ષો બાદ બુમરાહે પોતે આવીને તેમને યાદ અપાવ્યું કે, કેવી રીતે યુવીએ તેને બોલિંગ કરવાની ના પાડી દીધી હતી. તે સમયે યુવીએ હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, "હા, કારણ કે તું ખૂબ જ ફાસ્ટ બોલિંગ કરી રહ્યો હતો."

યુવીએ માન્યું - બુમરાહ બની ગયા છે મહાન બોલર
યુવરાજ સિંહે બુમરાહની શરૂઆતની ફાસ્ટ બોલિંગ અને અજીબ બાઉન્સનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેણે તેને કિશોરાવસ્થામાં પણ એક કઠિન બોલર બનાવી દીધો હતો. જો કે, ત્યારે તેમની પાસે તે સંપૂર્ણ કૌશલ્ય નહોતું, જે આજે તેમની પાસે છે. યુવરાજે એ પણ જણાવ્યું કે, કેવી રીતે બુમરાહ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિકસિત થયા છે. યુવરાજનું માનવું છે કે, બુમરાહ આજની તારીખમાં દુનિયાના સૌથી મહાન બોલરોમાંથી એક બની ગયા છે.

યુવીએ કહ્યું કે, "આજકાલ બેટ્સમેનો બુમરાહ સામે મોટા શોટ રમવાની હિંમત જ નથી કરતા. તેઓ બસ સિંગલ લઈને બીજા છેડે જવા માંગે છે અને અન્ય બોલરોને નિશાન બનાવે છે. બુમરાહની એક્શન અને તેના સ્લોઅર બોલ પારખવા નામુમકીન છે. તેમનો 'ડિસેપ્ટિવ બાઉન્સ' સીધો પાંસળીઓ પર આવે છે, જે કોઈપણ બેટ્સમેન માટે સૌથી ડરામણો અનુભવ હોય છે."

યુવરાજે કહ્યું કે, 'તે ખરેખર ખૂબ જ સમજદાર છે. તેમની પાસે શાનદાર કૌશલ્ય પણ છે અને તેમની એક્શન પણ છેતરી નાખે તેવી છે. તેમના હાથમાંથી છૂટતા ધીમા બોલ (સ્લોઅર વન)ને પારખવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.'

ભારતના પ્રાઇમ બોલર છે બુમરાહ
જસપ્રીત બુમરાહ ભારતના પ્રાઇમ બોલર છે, જે ત્રણેય ફોર્મેટ રમે છે. ટી20 ક્રિકેટની 273 મેચોમાં તેઓ 345 વિકેટ લીધી છે. ટીમ ઇન્ડિયા માટે તેઓ 2016થી અત્યાર સુધીમાં 236 મેચોમાં 504 વિકેટ લઈ ચૂક્યા છે. તેમનો ઇકોનોમી રેટ 3.72નો છે. બુમરાહ 18 વખત 5 વિકેટ લઈ ચૂક્યા છે. 19 રન આપીને 6 વિકેટ એ તેમનું એક ઇનિંગમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે, જ્યારે એક મેચમાં તેઓ 86 રન આપીને 9 વિકેટ પણ લઈ ચૂક્યા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

