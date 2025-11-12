Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs SA: બુમરાહની ફિટનેસે વધારી ટીમ ઇન્ડિયાની ચિંતા! વાયરલ તસવીરથી મચ્યો ખળભળાટ

India vs South Africa Test, Jasprit Bumrah: ટીમ ઈન્ડિયાને 14 નવેમ્બરથી સાઉથ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સીરિઝ રમવાની છે. સીરિઝ ની પ્રથમ ટેસ્ટ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. આ પહેલા ફાસ્ટ બોલર બુમરાહની ફિટનેસે ટીમ ઇન્ડિયાની ચિંતા વધારી દીધી છે. મેચ પહેલા બુમરાહની એક તસવીર વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તે જમણા ઘૂંટણ પર પટ્ટી બાંધેલી જોવા મળી રહી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:59 AM IST

Trending Photos

IND vs SA: બુમરાહની ફિટનેસે વધારી ટીમ ઇન્ડિયાની ચિંતા! વાયરલ તસવીરથી મચ્યો ખળભળાટ

India vs South Africa Test, Jasprit Bumrah: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે 14 નવેમ્બરથી ટેસ્ટ સીરિઝનો પ્રથમ મુકાબલો કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં રમાવાનો છે. આ મેચ માટે ટીમ ઇન્ડિયાએ પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. બીજી તરફ, ભારતીય અનુભવી ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહની ફિટનેસને લઈને ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોલકાતા ટેસ્ટ પહેલા બુમરાહ નેટ્સમાં પ્રેક્ટિસ કરવા મેદાનમાં ઉતર્યો હતો, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ફિટ દેખાયો નહોતો. પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ઉતરતી વખતે તેના જમણા ઘૂંટણ પર પટ્ટી બાંધેલી હતી. જેને જોઈને ચાહકોના મનમાં સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે શું બુમરાહ કોલકાતા ટેસ્ટમાં રમી શકશે કે નહીં?

શું બુમરાહ સંપૂર્ણ ફિટ નથી?
જસપ્રીત બુમરાહને આ વર્ષની શરૂઆતમાં સિડની ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. ત્યારબાદ બુમરાહે મેદાનમાં વાપસી કરી, પરંતુ તેની ફિટનેસ પર હજુ પણ સસ્પેન્સ જળવાયેલો છે. કોલકાતા ટેસ્ટ પહેલા પણ દરેકના મનમાં એ જ સવાલ છે કે શું બુમરાહ સંપૂર્ણ રીતે ફિટ નથી? પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બુમરાહે ધીમી શરૂઆત કરી અને અડધો કલાક વોર્મ-અપ કર્યો. ત્યારબાદ તેણે ટૂંકો રન-અપ કર્યો અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછો ફર્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

— 𝐘𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠 ⁹³\|/ (@JBTHEYORKERKING) November 11, 2025

— sonu (@Cricket_live247) November 11, 2025

બુમરાહને તેના જમણા ઘૂંટણ પર પટ્ટી બાંધેલી જોવા મળ્યો, જે ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે ચિંતાનો વિષય છે કારણ કે પ્રથમ ટેસ્ટ શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. જોકે, સારી વાત એ રહી કે તેણે બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેનો અભ્યાસ કર્યો. પીટીઆઈના રિપોર્ટ મુજબ, બુમરાહે લગભગ 15 મિનિટ સુધી ઓફ સ્ટમ્પને ટાર્ગેટ કરીને સ્પોટ બોલિંગ કરી. તેણે કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મોર્ને મોર્કેલની હાજરીમાં બોલિંગ કરી હતી.

બુમરાહની કારકિર્દી પર ઘણીવાર ઈજાઓની અસર જોવા મળી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ પર સિડની ટેસ્ટ દરમિયાન તેને કમરમાં તકલીફ થઈ હતી, જેના પછી તે લાંબા સમય સુધી મેદાનથી દૂર રહ્યો હતો. ઈજાના કારણે તે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ રમી શક્યો નહોતો. આ પછી તેણે IPL 2025માં વાપસી કરી. પછી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર તેને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના કારણે માત્ર 3 ટેસ્ટમાં રમાડવામાં આવ્યો હતો. આ પછી તેણે T20 અને ટેસ્ટ બંને ફોર્મેટમાં વાપસી કરી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી તેને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો.

બુમરાહ નહીં તો શું છે વિકલ્પ?
સાઉથ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ પાસે જસપ્રીત બુમરાહ ઉપરાંત ઝડપી બોલિંગમાં મોહમ્મદ સિરાજ અને આકાશદીપના રૂપમાં વધુ બે વિકલ્પો છે. સિરાજ સતત રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે, જ્યારે આકાશદીપનું હોમ ગ્રાઉન્ડ ઈડન ગાર્ડન્સ જ છે. તેણે તાજેતરમાં રણજી ટ્રોફીમાં બંગાળ તરફથી આ જ પીચ પર રમ્યો હતો. જોકે, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પછી તેને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Ind vs SAIND vs SA 1st TestInd Vs Sa TestJasprit Bumrah Fitness concernJasprit Bumrah fitnessjasprit bumrahIndia Practice SessionkolkataEden GardensMohammed SirajAkashdeep

Trending news