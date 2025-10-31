પિતા પર લાગ્યો ધર્માંતરણનો આરોપ, દેશભરમાં થઈ બદનામી; હવે દીકરી જેમિમાએ હિન્દુસ્તાનને અપાવ્યું ગૌરવ
Jemimah Rodrigues Century vs Australia: ભારતની સ્ટાર ક્રિકેટર જેમિમા રોડ્રિગ્ઝે વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતને ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો છે. તેણીએ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયા ત્રીજી વખત વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચી છે. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને 2005 અને 2017માં ટાઇટલ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ઓસ્ટ્રેલિયાને લાગ્યો ઊંડો ઘા
ઓસ્ટ્રેલિયા સતત 15 જીત બાદ મહિલા વર્લ્ડ કપમાં હારી ગયું છે. 2017 પછી ઓસ્ટ્રેલિયા આ પહેલો પરાજય છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, છેલ્લી વખત પણ ઓસ્ટ્રલિયાને ટીમ ઈન્ડિયાએ જ હરાવ્યું હતું. ત્યારે હરમનપ્રીતની સદીએ કાંગારૂ ટીમને સેમિફાઇનલમાંથી બહાર કરી દીધી હતી. હવે, જેમિમાની સદીએ ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમને ઘરે પરત ફરવા પર મજબૂર કરી છે. ભારતની આ બેટ્સમેન માટે છેલ્લા 12-18 મહિના ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યા છે. ટીમમાં તેનો નંબર નક્કી ન હતો અને પિતા પર પણ ગંભીર આરોપ લાગ્યા હતા. વિવાદો વચ્ચે જેમિમા આગળ વધતી રહી અને હવે ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલમાં પહોંચાડી છે.
પિતા પર લાગ્યા હતા ધર્માંતરણનો આરોપ
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં મુંબઈના સૌથી જૂના ક્લબોમાંથી એક ખાર જીમખાનાએ જેમિમાના પિતાનું સભ્યપદ રદ કરી દીધું હતું. જેમિમાના પિતા ઇવાન રોડ્રિગ્સ પર ધર્માંતરણ સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમોમાં સામેલ થવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ કાર્યવાહી ખાર જીમખાનાના કેટલાક સભ્યો દ્વારા તેમના પિતા ઇવાન દ્વારા ક્લબ પરિસરનો ઉપયોગ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આરોપ લગાવ્યા બાદ કરવામાં આવી હતી. ક્લબના સભ્યોએ આના પર આપત્તિ વ્યક્ત કરી હતી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ધર્માંતરણ માટે ઉશ્કેરી રહ્યો છે. આ વિવાદે જેમિમાને ખૂબ જ વ્યથિત કરી દીધી હતી, પરંતુ તેણી મક્કમ રહી અને સખત મહેનત કરતી રહી.
જેમિમાની ઐતિહાસિક ઇનિંગ
જેમિમાએ આ વર્લ્ડ કપમાં સેમિફાઇનલ પહેલા સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. તેણીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફક્ત એક જ અડધી સદી ફટકારી હતી. આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી જમિમાએ 0, 32, 0, 33, 76* અને 127* રન બનાવ્યા છે. જો કે, તેણીનું કામ પૂરું થયું નથી અને તેના ઉપર ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ફાઇનલમાં જીત અપાવાની જવાબદારી રહેશે. જેમિમા વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ રન-ચેઝમાં સદી ફટકારનાર બીજી બેટ્સમેન બની. આ પહેલા ઇંગ્લેન્ડની નેટ સાયવર બ્રન્ટ (148*)એ 2022ની ફાઇનલમાં આવું કર્યું હતું.
જેમિમાએ શું કર્યું?
જેમિમાએ કહ્યું કે, "સૌથી પહેલાં, હું ઈસુનો આભાર માનવા માંગુ છું. હું એકલી આ કરી શકી ન હોત. હું જાણું છું કે તેમણે મને આ મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર કાઢી છે. હું મારી મમ્મી, મારા પપ્પા, મારા કોચ અને દરેક વ્યક્તિનો આભાર માનવા માંગુ છું, જેમણે આ સમય દરમિયાન મારામાં વિશ્વાસ કર્યો. છેલ્લા ચાર મહિના ખરેખર ખૂબ જ મુશ્કેલ રહ્યા છે, પરંતુ આ એક સપના જેવું લાગે છે અને હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે સાકાર થયું નથી."
