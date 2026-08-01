/ભારતીય ક્રિકેટરે પાકિસ્તાની કેપ્ટનને ગળે લગાવી, હેન્ડશેક પણ કર્યા, વીડિયો થયો વાયરલ

ઈંગ્લેન્ડની ધ હન્ડ્રેડ લીગની મેચ બાદ મેદાનની એક તસવીરે ક્રિકેટ જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. નોર્ધન સુપરચાર્જર્સ માટે રમતી ભારતીય સ્ટાર બેટ્સમેન જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને બર્મિંગહામ ફોનિક્સની પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડર ફાતિમા સના મેચ પૂરી થયા પછી એકબીજાને ગળે મળતી જોવા મળી હતી. બંને એશિયન ખેલાડીઓ વચ્ચેનો આ ક્ષણનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેના કારણે મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ અને ચાહકોમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
જેમીમાએ ફાતિમા સાથે હેન્ડશેક પણ કર્યા
પહલગામમાં 2015માં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ક્રિકેટ મેદાન પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ બન્યા હતા. આ દરમિયાન એક ટ્રેન્ડ ઉભરી આવ્યો હતો જ્યાં ભારતીય ખેલાડીઓએ પડોશી દેશના ખેલાડીઓથી અંતર જાળવી રાખ્યું હતું. જ્યારે અન્ય રમતોના ખેલાડીઓએ ધીમે ધીમે વાતચીત કરવાનું અને હાથ મિલાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, ત્યારે ક્રિકેટમાં આવું થતું નહોતું. જો કે, જેમીમાએ વિદેશી લીગમાં રમતી વખતે આ પેટર્ન તોડી છે.
ખેલાડીઓ ધ હન્ડ્રેડમાં સાથે રમે છે
ધ હન્ડ્રેડ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં એવી આશંકા હતી કે બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો આ વિદેશી લીગને પણ અસર કરશે. ભારતીય IPL ટીમોના માલિકો દ્વારા લીગમાં રોકાણ કર્યા બાદ એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર બિનસત્તાવાર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવી શકે છે. જોકે, સન ગ્રુપની માલિકીની સનરાઇઝર્સ લીડ્સે પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહેમદને તેમની ટીમમાં સામેલ કરીને આવી બધી અટકળો અને ચિંતાઓનો અંત લાવ્યો.
Everyone debating if Fatima Sana and jemimah Rodrigues would shake hands and they straight up HUGGED?!😭😭🙏
Keep politics out of sports FOREVER. pic.twitter.com/XCE2lswGlg
— A. (@anhnjo) July 30, 2026
રોડ્રિગ્સની ટીમની સતત ચોથી જીત
મેચની વાત કરીએ તો જેમીમાહ રોડ્રિગ્સની ટીમ નોર્ધન સુપરચાર્જર્સે બર્મિંગહામ ફોનિક્સને 24 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં સતત ચોથી જીત નોંધાવી. રોઝ બાઉલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા સુપરચાર્જર્સે 100 બોલમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 140 રન બનાવ્યા. લિઝેલ લી અને માયા બાઉચિયરએ 68 રનની ભાગીદારી સાથે ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, ત્યારબાદ જેમિમાએ માત્ર 18 બોલમાં 28 રનની આક્રમક અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમને પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી. ફાતિમા સના બોલિંગમાં મોંઘી સાબિત થઈ, તેણે 15 બોલના સ્પેલમાં 33 રન આપ્યા.
બર્મિંગહામ ફોનિક્સની બીજી હાર
141 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા બર્મિંગહામ ફોનિક્સે ડેવિના પેરિન અને ટેમી બ્યુમોન્ટ વચ્ચે 73 રનની ભાગીદારીને કારણે શાનદાર શરૂઆત કરી. જોકે, ઓપનિંગ જોડી આઉટ થયા પછી ટીમ કંઈ ખાસ કરી શકી નહીં. લોરેન બેલ અને સોફી મોલિનેક્સની ચુસ્ત બોલિંગ સામે ટીમ 116 રન જ બનાવી શકી. એલિસ પેરી અને ફાતિમા સના પણ ટીમને વિજય અપાવવામાં નિષ્ફળ રહી.