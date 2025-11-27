Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

મુશ્કેલ સમયમાં સ્મૃતિ સાથે રહેશે જેમીમા, અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, નહીં રમે આ ટુર્નામેન્ટ

ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના હાલમાં ચર્ચામાં છે. તેનું અંગત જીવન હાલ મુશ્કેલીઓથી ભરેલું છે. પિતાની ખરાબ તબિયતને કારણે પલાશ મુછલ સાથેના તેના લગ્ન અચાનક મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. હવે જેમીમા રોડ્રિગ્સે તેની સાથી ખેલાડી માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

મુશ્કેલ સમયમાં સ્મૃતિ સાથે રહેશે જેમીમા, અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, નહીં રમે આ ટુર્નામેન્ટ

ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાના અંગત જીવનમાં હાલ ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. પિતાની તબિયત લથડતા અચાનક તેના લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. તો પલાશ અને સ્મૃતિ વચ્ચે અણબનાવની અફવાઓ પણ ફેલાઈ રહી છે. હવે, આ બધાની વચ્ચે જેમીમા રોડ્રિગ્સે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સ્મૃતિને આ મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપવા તેણીએ મહિલા બિગ બેશ લીગમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે.

જેમીમા 10 દિવસ પહેલા ભારત આવી હતી

Add Zee News as a Preferred Source

જેમીમા રોડ્રિગ્સે હોબાર્ટ હરિકેન્સ સામે બ્રિસ્બેન હીટની મેચ પછી 10 દિવસ પહેલા ભારત આવી હતી. આ અઠવાડિયે તેની WBBL ટીમમાં એક ટૂંકી પૂર્વ આયોજિત પ્રવાસ માટે જોડાવવાની હતી. જોકે, સ્મૃતિના અંગત જીવનમાં અચાનક ઉથલપાથલને કારણે, તેણીએ રિલીઝની વિનંતી કરી, જેને ફ્રેન્ચાઇઝીએ ખચકાટ વિના સ્વીકારી લીધી. ક્લબ દ્વારા જ તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.

ક્લબે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું

એક નિવેદનમાં, ક્લબે જણાવ્યું હતું કે, "બ્રિસ્બેન હીટે મહિલા બિગ બેશ લીગ સીઝનના બાકીના સમયગાળામાંથી જેમીમા રોડ્રિગ્સને રિલીઝ કરવાની વિનંતી સ્વીકારી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ જેમીમાના નિર્ણયને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. "રોડ્રિગ્સ તેની ટીમના સાથી ખેલાડીને ટેકો આપવા માટે ભારતમાં રહેશે અને હીટે WBBL સીઝનની અંતિમ ચાર રમતો માટે તેને પરત ન ફરવા માટે સંમતિ આપી છે." આ વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી ડ્રાફ્ટમાં બ્રિસ્બેન હીટની નંબર 1 પિક રહેલી જેમીમાએ મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

પલાશ-સ્મૃતિના સંબંધો વિશે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે

પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ યોજાવાના હતા. જો કે, તે લગ્નના દિવસે જ પિતાની તબિયત લથડતા લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કલાકોમાં જ સોશિયલ મીડિયા પર પલાશના અફેરની અફવાઓ ફેલાવા લાગી. સ્મૃતિ મંધાનાએ મેરેજ ફંક્શનના બધા ફોટા પણ હટાવી દીધા. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાઈ રહેલી અફવાઓ પર હજુ સુધી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Smriti MandhanaJemimah RodriguesSmriti Mandhana Wedding CancelledTeam India

Trending news