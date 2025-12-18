Prev
ઝારખંડની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, હરિયાણાને હરાવીને પ્રથમ વખત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી

SMAT 2025 Final : ઝારખંડના કેપ્ટન ઇશાન કિશને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલમાં સદી ફટકારી હતી. તેની સદીએ ઝારખંડને ઐતિહાસિક જીત અપાવી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:10 PM IST

ઝારખંડની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, હરિયાણાને હરાવીને પ્રથમ વખત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી

SMAT 2025 Final : 18 ડિસેમ્બરના રોજ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલ રમાઈ. પુણેના મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી મેચમાં ઝારખંડે હરિયાણાને 69 રનથી હરાવ્યું. ઝારખંડે હરિયાણાને જીતવા માટે 263 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ હરિયાણાની ટીમ 18.3 ઓવરમાં 193 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

ઝારખંડે પહેલીવાર આ ટુર્નામેન્ટ જીતી હતી. હરિયાણા પણ તેની પહેલી ફાઇનલ રમી રહ્યું હતું, પરંતુ ચેમ્પિયન બનવાનું તેનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. ઝારખંડની ટાઇટલ જીતનો હીરો કેપ્ટન ઇશાન કિશન હતો, જેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની આ સિઝનમાં સૌથી વધુ 517 રન બનાવ્યા હતા. ઇશાને ફાઇનલમાં સદી પણ ફટકારી હતી.

આ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની 18મી સિઝન હતી. તમિલનાડુએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી સૌથી વધુ ત્રણ વખત જીતી છે. આ ટીમે 2006-07માં પહેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી પણ જીતી હતી. કર્ણાટક, ગુજરાત, બરોડા અને મુંબઈએ બે-બે વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ ઝોન, મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ, દિલ્હી, પંજાબ અને ઝારખંડે એક-એક વખત ટ્રોફી જીતી છે.

ટાઇટલ મેચની હાઈલાઈટ

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝારખંડે ત્રણ વિકેટે 262 રન બનાવ્યા. ઇશાન કિશને 49 બોલમાં 101 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેમાં 10 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કુમાર કુશાગ્રે 38 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. અનુકુલ રોય (40*) અને રોબિન મિંઝ (31*) એ પણ વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી. હરિયાણા તરફથી અંશુલ કંબોજ, સુમિત કુમાર અને સામંત જાખરે એક-એક વિકેટ લીધી.

ટાર્ગેટનો પીછો કરતા શરૂઆતથી જ હરિયાણાના બેટ્સમેનોએ ઝડપથી સ્કોર કરવો પડ્યો. આ દબાણ હેઠળ હરિયાણાએ પાવરપ્લેમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. તે પછી હરિયાણાની ટીમ પીછો કરવામાં ક્યારેય ટ્રેક પર દેખાઈ નહીં. ફક્ત યશવર્ધન દલાલ (53 રન), સામંત જાખર (38 રન) અને નિશાંત સિંધુ (31 રન) ક્રીઝ પર ટકી શક્યા. ઝારખંડ તરફથી ઝડપી બોલર સુશાંત મિશ્રા અને બાલ કૃષ્ણાએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. વિકાસ સિંહ અને અનુકુલ રોયે પણ બે-બે વિકેટ લીધી હતી.
 

