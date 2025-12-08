T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ICCને મોટો ઝટકો, JioHotstar એ છોડ્યો સાથ
T20 World Cup 2026 : ICC હવે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે જોરશોરથી તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન તેને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ICC ઇવેન્ટ્સના બ્રોડકાસ્ટર JioHotstarએ બાકીના બે વર્ષ માટે તેના મીડિયા અધિકાર પાછા ખેંચી લીધા છે. જેના કારણે ICC મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયું છે.
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે કરી રહ્યા છે અને ફાઇનલ 8 માર્ચે યોજાવાની છે. ICC હાલમાં ટુર્નામેન્ટની તૈયારી કરી રહ્યું છે. દરમિયાન JioHotstarએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. JioHotstarએ હવે ICC ઇવેન્ટ્સમાં મેચ બ્રોડકાસ્ટ કરવાથી ખસી ગયું છે, જેના કારણે બોર્ડ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં છે.
JioHotstarએ ICCને આપ્યો મોટો ઝટકો
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, JioHotstarએ ICCને તેના કરારના બાકીના બે વર્ષ સમાપ્ત કરવા વિનંતી કરી છે. JioHotstarએ 2024થી 2027 સુધી ICC ઇવેન્ટ્સ માટે લગભગ રૂપિયા 27,000 કરોડમાં મીડિયા અધિકારો મેળવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ દાવો કરે છે કે તેમને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પરિણામે તેઓ આ ડીલ સમાપ્ત કરવા માંગે છે.
આ જ કારણ છે કે ICCએ 2026થી 2029 સુધીની ઇવેન્ટ્સ માટે મીડિયા અધિકારો વેચવાની યોજના બનાવી છે. આ માટે તેઓએ સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ઇન્ડિયા, નેટફ્લિક્સ અને એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો સાથે ચર્ચા કરી છે. ICC આ ડીલ 2.4 બિલિયન ડોલરમાં પૂર્ણ કરવા માંગે છે, પરંતુ આ ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ હાલમાં તૈયાર નથી લાગતું.
ICCની આવકનો લગભગ 80 ટકા હિસ્સો ભારતમાંથી આવે છે. તેથી JioHotstar સાથેનો ડીલ તોડવાથી તેઓ મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, Sony Pictures Networks India ICCની આ માંગને કારણે આ સોદો કરવામાં અનિચ્છા ધરાવે છે. તેમણે જોખમ ઘટાડવા માટે JioHotstarને ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાતી ટેસ્ટ શ્રેણીના અધિકારો પણ આપ્યા. જો કે, આ સોદા મુજબ જો ICCને મીડિયા અધિકારો માટે ખરીદદાર નહીં મળે, તો JioHotstarને 2027 સુધી આ સોદો પૂર્ણ કરવાની ફરજ પડશે.
