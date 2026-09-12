/જો રૂટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રચ્યો ઈતિહાસ, ધ્વસ્ત કર્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ખેલાડી જો રૂટે વધુ એક સિદ્ધિ પોતાના નામે કરી છે. ભારતના પૂર્વ દિગ્ગજ બેટર સચિન તેંડુલકરના રેકોર્ડને ધ્વસ્ત કરતા રૂટ હવે ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે. સચિને 200 ટેસ્ટ મેચની 329 ઈનિંગમાં બેટિંગ કરતા 68 અડધી સદી ફટકારી હતી. બર્મિંઘમમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ત્રીજી ટેસ્ટની બીજી ઈનિંગમાં જો રૂટે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની 69મી અડધી સદી ફટકારી છે.
બર્મિંઘમના એઝબેસ્ટનમાં રમાયેલી સિરીઝની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને 8 વિકેટે હરાવી વ્હાઇટ વોશ કર્યો છે. 130 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. તેણે પ્રથમ ઓવરમાં બંને ઓપનરો ગુમાવી દીધા હતા. આ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં બેટિંગ કરવા ઉતરેલા જો રૂટે જોર્ડન કોક્સની સાથે અણનમ 128 રન બનાવી ટીમને જીત અપાવી હતી. બીજીવાર ઈંગ્લેન્ડની કમાન સંભાળનાર રૂટે 3-0ની જીત સાથે આ સફરની શરૂઆત કરી છે.
જો રૂટે ધ્વસ્ત કર્યો સચિનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાના મામલામાં પૂર્વ બેટર સચિન તેંડુલકર લાંબા સમયથી ટોપ પર હતો, પરંતુ હવે તેનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. ઈંગ્લેન્ડનો જો રૂટ હવે ટેસ્ટમાં ફિફ્ટી કિંગ બની ગયો છે. સક્રિય ખેલાડીઓમાં તેની આસપાસ પણ કોઈ નથી અને જો રૂટના આ રેકોર્ડને તોડવો હવે અસંભવ લાગી રહ્યો છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી (ટોપ-5)
69* - જો રૂટ (ઇંગ્લેન્ડ)
68 - સચિન તેંડુલકર (ભારત)
63 - એલન બોર્ડર (ઓસ્ટ્રેલિયા)
63 - રાહુલ દ્રવિડ (ભારત)
62 - રિકી પોન્ટિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને 3-0થી હરાવ્યું
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટેસ્ટ સિરીઝમાં 0-2થી પાછળ રહ્યા બાદ પાકિસ્તાનની ટીમ અંતિમ ટેસ્ટ મેચમાં આબરૂ બચાવવા ઉતરી હતી. પરંતુ બાબર આઝમની ટીમ આબરૂ બચાવવામાં નિષ્ફળ રહી. અંગ્રેજોએ પાકિસ્તાનના 3-0થી સુપડા સાફ કર્યાં છે. પ્રથમ અને બીજી ટેસ્ટમાં પણ ઈંગ્લેન્ડે મોટી જીત મેળવી હતી. તો SENA (સાઉથ આફ્રિકા, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા) દેશોમાં પાકિસ્તાનના શરમજનક રેકોર્ડનો સિલસિલો યથાવત છે. આ દેશોમાં પાકિસ્તાને છેલ્લી 19 મેચમાં જીતનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી. ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમવાર પોતાના ઘર પર પાકિસ્તાનને 3-0થી હરાવ્યું છે.