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જો રૂટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રચ્યો ઈતિહાસ, ધ્વસ્ત કર્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટર જો રૂટે વધુ એક કમાલ કર્યો છે. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાનો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. હવે જો રૂટના નામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 69 અડધી સદી થઈ ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST
જો રૂટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં રચ્યો ઈતિહાસ, ધ્વસ્ત કર્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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