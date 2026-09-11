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જો રૂટે બનાવ્યો વધુ એક 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ': બેટિંગ નહીં, ફીલ્ડિંગમાં સ્ટીવ સ્મિથને પછાડી ટેસ્ટ ક્રિકેટનો ઇતિહાસ બદલ્યો!

જો રૂટ સતત રેકોર્ડ પર રેકોર્ડ બનાવી રહ્યો છે. આ વખતે તેણે બેટિંગ નહીં પરંતુ ફીલ્ડિંગમાં વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે આ મામલે સ્ટીવ સ્મિથને પાછળ છોડી દીધો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:19 PM IST
જો રૂટે બનાવ્યો વધુ એક 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ': બેટિંગ નહીં, ફીલ્ડિંગમાં સ્ટીવ સ્મિથને પછાડી ટેસ્ટ ક્રિકેટનો ઇતિહાસ બદલ્યો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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