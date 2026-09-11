જો રૂટે બનાવ્યો વધુ એક 'વર્લ્ડ રેકોર્ડ': બેટિંગ નહીં, ફીલ્ડિંગમાં સ્ટીવ સ્મિથને પછાડી ટેસ્ટ ક્રિકેટનો ઇતિહાસ બદલ્યો!

જો રૂટ ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઈતિહાસનો સૌથી સફળ ફીલ્ડર બની ગયો છે. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ રમાઈ રહેલી ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં જો રૂટે આ કમાલ કર્યો છે. પાકિસ્તાનની બીજી ઈનિંગમાં અબ્દુલ્લાહ શફીકનો કેચ ઝડપી રૂટે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરમાં 220મો કેચ ઝડપ્યો હતો. ટેસ્ટ ક્રિકેટની દુનિયામાં હવે તેનાથી વધુ કેચ કોઈ અન્ય ખેલાડીના નામે નથી.
બર્મિંઘમ ટેસ્ટ મેચ પહેલા સૌથી વધુ કેચ લેવાના મામલામાં સ્ટીવ સ્મિથ અને જો રૂટ બરોબરી પર હતો. સ્મિથે ટેસ્ટ મેચમાં 219 કેચ લીધા છે, પરંતુ જો રૂટ હવે તેનાથી આગળ નીકળી ગયો છે. પાકિસ્તાનની બીજી ઈનિંગમાં પ્રથમ ઓવર ફેંકવા આવેલા ઓલી રોબિન્સને પ્રથમ બોલ પર સૈમ અયૂબને આઉટ કર્યો હતો. આ ઓવરના ચોથા બોલ પર અબ્દુલ્લાહ શફીકનો કેચ જો રૂટે કર્યો હતો. આ રૂટના કરિયરનો 200મો કેચ હતો.
ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ કેચ
220 કેચ- જો રૂટ (ઈંગ્લેન્ડ)
219 કેચ- સ્ટીવ સ્મિથ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
210 કેચ- રાહુલ દ્રવિડ (ભારત)
205 કેચ- માહેલા જયવર્ધને (શ્રીલંકા)
200 કેચ- જેક્સ કાલિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા)
અત્યાર સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં માત્ર 5 ખેલાડી એવા રહ્યાં છે, જેણે 200 કે તેનાથી વધુ કેચ લીધા છે. આ 5 ખેલાડી જો રૂટ, સ્ટીવ સ્મિથ, રાહુલ દ્રવિડ, માહેલ જયવર્ધને અને જેક્સ કાલિસ છે. પરંતુ જો રૂટે આ બધાને પછાડી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી લીધો છે. ભારત માટે સૌથી વધુ કેચ રાહુલ દ્રવિડ (210 કેચ) લીધા હતા. ત્યારબાદ વીવીએસ લક્ષ્મણ આવે છે, જેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 135 કેચ લીધા છે.
પાકિસ્તાન પર વ્હાઇટ વોશનો ખતરો
પાકિસ્તાન ટીમ પર વ્હાઇટ વોશનો ખતરો છે. સિરીઝમાં પ્રથમ બે ટેસ્ટ મેચ હારી ચૂકેલી પાક ટીમ બર્મિંઘમમાં પણ ઢેર થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાનની ટીમ પ્રથમ ઈનિંગમાં માત્ર 133 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જેના જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડે 452 રન બનાવ્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડ માટે હેરી બ્રૂક, એમિલિયો ગે, ડેન લોરેન્સ, જેમી સ્મિથ અને ઓલી રોબિન્સને અડધી સદી ફટકારી હતી.
પાકિસ્તાનની ટીમ હવે ઈનિંગથી હારની નજીક છે, કારણ કે બીજી ઈનિંગમાં તેણે 2 વિકેટે 52 રન બનાવ્યા છે. પાકિસ્તાન હજુ 268 રન પાછળ છે. તેવામાં લાગી રહ્યું છે કે આજે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પાકને હરાવી ક્લીન સ્વિપ કરાવી શકે છે.