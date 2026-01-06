Prev
6,6,6,4,6,6... IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ખેલાડીએ મચાવી તબાહી, એક ઓવરમાં ફટકાર્યા 34 રન

IPL 2026 પહેલા યોજાયેલી મીની ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ઇંગ્લેન્ડના આ બેટ્સમેને દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 T20 લીગમાં તબાહી મચાવી હતી, સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે રમતા આ ઇંગ્લિશ બેટ્સમેને એક જ ઓવરમાં 34 રન ફટકાર્યા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 06, 2026, 09:55 AM IST

6,6,6,4,6,6... IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ખેલાડીએ મચાવી તબાહી, એક ઓવરમાં ફટકાર્યા 34 રન

IPL 2026 પહેલા યોજાયેલી મીની ઓક્શનમાં ઇંગ્લેન્ડનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોની બેરસ્ટો અનસોલ્ડ રહ્યો હતો. જો કે, મંગળવારે દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 T20 લીગમાં બેરસ્ટોએ બેટથી તબાહી મચાવી હતી, સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે રમતા આ ઇંગ્લિશ બેટ્સમેને પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ સામે 45 બોલમાં શાનદાર 85 રન બનાવ્યા હતા.

જોની બેરસ્ટોએ દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર સ્પિનર અને પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ કેપ્ટન કેશવ મહારાજની ઓવરમાં 5 છગ્ગા અને એક ચોગ્ગો ફટકારીને તબાહી મચાવી દીધી. બેરસ્ટોએ મહારાજની એક ઓવરમાં 34 રન ફટકારીને સનસનાટી મચાવી દીધી.

સેન્ચુરિયનના સુપરસ્પોર્ટ પાર્ક ખાતે રમાયેલી મેચમાં પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સે પહેલા બેટિંગ કરીને સ્કોરબોર્ડ પર 176 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ક્વિન્ટન ડી કોક અને જોની બેયરસ્ટોનો 'ખાસ શો' જોવા મળ્યો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ડી કોકે પહેલા આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો અને પછી બેરસ્ટોએ પણ પોતાની આક્રમકતા બતાવી અને રનનો વરસાદ કર્યો.

12મી ઓવરમાં જોની બેરસ્ટોએ 'બીસ્ટ' અવતાર બતાવ્યો અને સ્ટાર સ્પિનર કેશવ મહારાજનો સામનો કર્યો, ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગો ફટકાર્યો. બેરસ્ટોએ આ ઓવરમાં 34 રન બનાવ્યા. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપે 14.2 ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના મેત જીતી લીધી. બેરસ્ટોએ અણનમ 85 રન બનાવ્યા. તેના સાથી ક્વિન્ટન ડી કોકે પણ 41 બોલમાં 79 રન બનાવ્યા. ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેણે શાનદાર કેચ પણ લીધો અને તેના એકંદર પ્રદર્શન માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

