/જર્મન ફુટબોલમાં મોટો ભૂકંપ, વિશ્વકપમાં કારમા પરાજય બાદ મેનેજર જુલિયન નાગેલ્સમેનનું રાજીનામું

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં મળેલા શરમજનક અને ચોંકાવનારી હારની અસર જર્મન ફુટબોલ ટીમ પર દેખાવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જર્મનીના મેનેજર જુલિયન નાગેલ્સમેને પોતાના પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે.
રાઉન્ડ ઓફ 32ના મુકાબલામાં પેરાગ્વે સામે મળેલી હાર અને ટૂર્નામેન્ટમાંથી જલ્દી બહાર થયા બાદ નાગેલ્સમેને જર્મન ફુટબોલ ફેડરેશનની સાથે થયેલી બેઠક બાદ પદ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
38 વર્ષના નાગેલ્સમેનનો કોન્ટ્રાક્ટ મૂળ રૂપથી 2028 ની યુઈએફએ યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ સુધી હતી, પરંતુ આ હારે તેમના આશરે ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળનો અચાનક અંત કરી દીધો. જર્મન ફુટબોલ એસોસિએશને સાડા ત્રણ કલાક લાંબી બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં DFB એ નાગેલ્સમેનને સ્પષ્ટ રીતે પદ છોડવાની સલાહ આપી, જેને તેમણે માની લીધી.
જર્મનીની ટીમ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં પેરાગ્વે વિરુદ્ધ હારીને બહાર થઈ ગઈ હતી, જે વિશ્વકપના નોકઆઉટ ઈતિહાસમાં જર્મનીની પેનલ્ટી પર પ્રથમ હાર હતી. આ મુકાબલો વિશ્વકપના ઈતિહાસના સૌથી મોટા અપસેટમાં ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
જુલિયન નાગેલ્સમેન ગયા બાદ હવે સૌથી મોટો સવાલ છે કે જર્મની ટીમની કમાન કોણ સંભાળશે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે લિવરપૂલના પૂર્વ દિગ્ગજ મેનેજર જુર્ગેન ક્લોપ આ પદ માટે પહેલી પસંદ બનીને ઉભર્યા છે.
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