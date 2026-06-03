/વૈભવ સૂર્યવંશીનો ક્રેઝ તો જુઓ! હવે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થશે India-A ની ટ્રાય સિરીઝ, જાણો ક્યાં જોઈ શકાશે મેચ

India A Tri Series Live Telecast Streaming: વૈભવ સૂર્યવંશીનો જાદુ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ફેલાઈ રહ્યો છે અને એવું લાગે છે કે આના કારણે બ્રોડકાસ્ટર્સને પોતાની રણનીતિ પર ફરીથી વિચાર કરવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. ઈન્ડિયા A ટીમમાં તેમને સામેલ કરવાથી લોકોમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. આ જ કારણસર ભારત, અફઘાનિસ્તાન અને યજમાન શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનારી આગામી ટ્રાય-સિરીઝને TV પર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ઈન્ડિયા A ટીમનું નેતૃત્વ તિલક વર્મા કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ 15 વર્ષીય યુવા સનસની વૈભવ સૂર્યવંશીની હાજરીએ જ આ ટ્રાય-સિરીઝનું મહત્વ વધારી દીધું છે. હાલમાં જ પૂર્ણ થયેલી IPLમાં વૈભવે શાનદાર 776 રન બનાવીને 'ઓરેન્જ કેપ' જીતી છે. ત્યારથી જ અધિકારીઓએ આ સિરીઝના લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અંગે ગંભીરતાથી વિચારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકાશે લાઈવ મેચ?
9 થી 21 જૂન દરમિયાન યોજાનારી આ ટ્રાય-સિરીઝ Sony Sports અને Sony LIV પર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે. શ્રીલંકા ક્રિકેટના સત્તાવાર બ્રોડકાસ્ટ પાર્ટનર હોવાથી સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે શ્રીલંકામાં રમાનારી ક્રિકેટ મેચોના ટેલિકાસ્ટના અધિકારો છે અને તેમના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે, આ ટૂર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ કવરેજ સાથે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે.
સોનીને મળશે 'સૂર્યવંશી ફીવર'નો ફાયદો?
સોની નેટવર્ક છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોટા ક્રિકેટ આયોજનો ગુમાવી રહ્યું હતું, કારણ કે વર્લ્ડ કપ અને IPL પ્રતિદ્વંદ્વી પ્લેટફોર્મ Jio Hotstar પર ટેલિકાસ્ટ થઈ રહ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં હવે તેણે ક્રિકેટ જગતમાં છવાયેલા 'સૂર્યવંશી ફીવર'નો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સોની પાસે ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં રમાનારી ભારત-શ્રીલંકા દ્વિપક્ષીય સિરીઝના અધિકારો પણ છે.
શું T20 સિરીઝ પર લાગશે મહોર?
આ દરમિયાન 2 ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝમાં ઉમેરવામાં આવનારી ત્રણ T20 મેચો અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. જો કે, BCCI અને શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC) વચ્ચે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ અંગે સૂત્રોને કહેવું છે કે, આ ત્રણ મેચની T20 સિરીઝને મંજૂરી મળવાની સંભાવના ખૂબ જ વધારે છે, પરંતુ હાલમાં કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
ટ્રાય-સિરીઝ માટે ભારત A ટીમ
તિલક વર્મા (કેપ્ટન), ઋતુરાજ ગાયકવાડ (વાઇસ-કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપ્રજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુદ્ધવીર સિંહ, અંશુલ કમ્બોજ, અરશદ ખાન, અનુકૂલ રોય.