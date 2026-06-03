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વૈભવ સૂર્યવંશીનો ક્રેઝ તો જુઓ! હવે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થશે India-A ની ટ્રાય સિરીઝ, જાણો ક્યાં જોઈ શકાશે મેચ

India A Tri Series Live Telecast Streaming: વૈભવ સૂર્યવંશીના શાનદાર ફોર્મ અને 'ઓરેન્જ કેપ' જીત્યા બાદ બ્રોડકાસ્ટર્સે પોતાની રણનીતિ બદલી છે. હવે શ્રીલંકામાં રમાનારી ઈન્ડિયા A ટ્રાય-સિરીઝનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 03, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:56 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીનો ક્રેઝ તો જુઓ! હવે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થશે India-A ની ટ્રાય સિરીઝ, જાણો ક્યાં જોઈ શકાશે મેચ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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