ન્યૂઝીલેન્ડના આ સ્ટાર ખેલાડીએ જાહેર કરી નિવૃતિ, T20 વર્લ્ડ કપથી 4 મહિના પહેલા આપ્યો મોટો ઝટકો
Kane Williamson Announced Retirement T20I: કેન વિલિયમસન ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંના એક ગણાય છે. હવે તેમણે પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દી અંગે એક આશ્ચર્યજનક નિર્ણય લીધો છે. તેમણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. T20 વર્લ્ડ કપના આયોજનમાં હવે ગણતરીના મહિનાઓ બાકી છે અને તેના થોડા સમય પહેલા જ વિલિયમસનનો આ નિર્ણય આઘાતજનક છે.
Kane Williamson Retired T20I: ન્યૂઝીલેન્ડના દિગ્ગજ બેટ્સમેન કેન વિલિયમસને અચાનક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લેવાની ઘોષણા કરી દીધી છે. 2026માં T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન થવાનું છે અને તેના માત્ર ચાર મહિના પહેલા જ તેમનો આ નિર્ણય એકદમ આશ્ચર્યજનક છે. તેમણે પોતાના આ નિર્ણય દ્વારા પ્રશંસકોને મોટો આંચકો આપ્યો છે. વિલિયમસન ઘણા વર્ષોથી T20માં ન્યૂઝીલેન્ડના બેટિંગ ક્રમનો મહત્વનો હિસ્સો રહ્યા છે અને હવે ટીમમાં તેમની ખોટ ચોક્કસપણે વર્તાશે.
કેન વિલિયમસને ઓક્ટોબર 2011માં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે પછી તેઓ ટીમનો અભિન્ન અંગ બની ગયા અને ખૂબ રન બનાવ્યા. વિલિયમસને T20માં ન્યૂઝીલેન્ડની કપ્તાની પણ કરી છે અને તેમનો રેકોર્ડ ખૂબ જ શાનદાર રહ્યો છે. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પાપુઆ ન્યૂ ગિનીમાં તેમણે છેલ્લી વખત ન્યૂઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. એવું માનવામાં આવતું હતું કે વિલિયમસન ફેબ્રુઆરી 2026થી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે અને પછી સંન્યાસ લેશે. જોકે, તેમણે ટૂર્નામેન્ટથી માત્ર ચાર મહિના પહેલા જ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું.
🚨 KANE WILLIAMSON ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM T20I INTERNATIONAL 🚨
- Thank You, Kane! 🙌 pic.twitter.com/385A2KxbAq
— Tanuj (@ImTanujSingh) November 2, 2025
કેન વિલિયમસને શા માટે લીધી નિવૃત્તિ?
વિલિયમસને સંન્યાસ લેવાનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, “હું બધી યાદો અને અનુભવ માટે પોતાને ભાગ્યશાળી માનું છું. આ મારા અને ટીમ માટે યોગ્ય સમય છે. મારા આ નિવૃત્તિના નિર્ણયથી આગામી શ્રેણી અને T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમને સ્પષ્ટતા મળશે. T20માં આપણી પાસે ઘણું ટેલેન્ટ છે અને હવે તેમને વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર કરવા જરૂરી છે. હવે આ ફોર્મેટમાં ટીમને આગળ વધારવાનો સમય છે અને હું તેમને સપોર્ટ કરતો રહીશ.”
કેન વિલિયમસનનું T20I પ્રદર્શન
કેન વિલિયમસને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 93 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 2575 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ 33.44 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 123.08 છે. તેણે T20I માં 18 અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો સૌથી વધુ સ્કોર 95 છે.
