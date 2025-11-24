33 સદી, 37 ફીફ્ટી અને 9276 રન... આ ખતરનાક ખેલાડીની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી
ઘણા મહિનાઓ પછી એક ખતરનાક ખેલાડીની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી થઈ રહી છે. તે ડિસેમ્બરમાં ફરી મેદાનમાં ઉતરશે. આ એ જ ખેલાડી છે જેણે 105 ટેસ્ટ મેચ રમી છે અને કુલ 9276 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 33 સદી અને 37 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ માટે એક સારા સમાચાર છે, કારણ કે 105 ટેસ્ટ મેચ રમનાર અનુભવી ખેલાડી ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં રમતો જોવા મળશે. આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં, પરંતુ કેન વિલિયમસન છે, જેણે છેલ્લે ડિસેમ્બર 2024માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ રમી હતી અને હવે ઘણા મહિનાઓ પછી ટીમમાં વાપસી કરી છે.
24 નવેમ્બરના રોજ ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ડિસેમ્બરમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી, જેમાં વિલિયમસનની વાપસી થઈ છે. લાંબા સમયથી ટેસ્ટ ફોર્મેટથી દૂર રહેલો વિલિયમસન ફરી એકવાર ન્યુઝીલેન્ડની સફેદ જર્સી પહેરવા માટે તૈયાર છે. ટીમમાં તેની વાપસીથી તેની બેટિંગ અને નેતૃત્વ બંનેને ઘણો ફાયદો થશે.
ઇજા પછી મેદાન પર વાપસી
કેન વિલિયમસન સતત ઇજાઓ અને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે આ વર્ષે ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો ચૂકી ગયો. જોકે, તે હવે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માટે ઉત્સાહિત છે. ટોમ લેથમ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. કેન વિલિયમસનના ટીમમાં પાછા ફરવા પર કોચે ખુશી વ્યક્ત કરી. કોચ રોબ વોલ્ટરે કેન વિલિયમસનના વાપસી વિશે કહ્યું, "કેન ફક્ત એક બેટ્સમેન નથી, તે એક અસાધારણ લીડર છે. તેની હાજરી જ ટીમમાં આત્મવિશ્વાસ જગાડે છે. તેની પાસે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પાછા ફરવા માટે પૂરતો સમય છે અને તે પહેલી ટેસ્ટ પહેલા ઘરેલુ મેચ રમીને પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવા માંગે છે."
ટીમમાં કેટલાક જૂના ચહેરાઓની વાપસી
ફાસ્ટ બોલર બ્લેર ટિકનર પણ બે વર્ષ પછી ન્યુઝીલેન્ડ ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો છે. કાયલ જેમીસન હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી, તેથી તેને હાલ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. ગ્લેન ફિલિપ્સ પણ સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી શક્યો નથી અને પસંદગીકારોએ તેમને રાહ જોવાની સલાહ આપી છે. દરમિયાન, ઈજાને કારણે ODI ચૂકી ગયેલો ડેરિલ મિશેલ ટીમમાં જોડાયો છે.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), ટોમ બ્લંડેલ, માઈકલ બ્રેસવેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોલ્કેસ, મેટ હેનરી, ડેરિલ મિશેલ, રચિન રવિન્દ્ર, મિશેલ સેન્ટનર, નાથન સ્મિથ, બ્લેર ટિકનર, કેન વિલિયમસન, વિલ યંગ.
