Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

4000 રન અને 400 વિકેટ... આ મહાન ખેલાડીએ ટેસ્ટમાં બનાવ્યો અતૂટ રેકોર્ડ, જેને તોડવો અશક્ય

Kapil Dev Birthday : કપિલ દેવની ક્ષમતાનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે તેમણે ભારત માટે કુલ 131 ટેસ્ટ રમી હતી અને તેમની કારકિર્દી દરમિયાન ફક્ત એક જ મેચમાં તેઓ બહાર રહ્યા હતા. આ આંકડા તેમની મહાનતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હરિયાણામાં જન્મેલા કપિલે તેમની કારકિર્દીમાં અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમનો એક રેકોર્ડ અતૂટ છે. જેને તોડવો અશક્ય છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:33 AM IST

Trending Photos

4000 રન અને 400 વિકેટ... આ મહાન ખેલાડીએ ટેસ્ટમાં બનાવ્યો અતૂટ રેકોર્ડ, જેને તોડવો અશક્ય

Kapil Dev Birthday : ભારતીય ક્રિકેટને વૈશ્વિક સ્તરે માન અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનાર પૂર્વ મહાન કેપ્ટન કપિલ દેવ આજે 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ તેમનો 67મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. 1883માં કપિલ દેવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ લોર્ડ્સમાં ત્રિરંગો ફરકાવ્યો હતો અને વર્લ્ડ કપ ભારતને નામ કર્યો હતો.

કપિલ દેવ એવા ભારતીય ખેલાડીઓમાંના એક હતા જે એકલા હાથે મેચ જીતાડવામાં સક્ષમ હતા. 1983ના વર્લ્ડ કપમાં જ્યારે ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 30 રનથી ઓછા સમયમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, ત્યારે કપિલ દેવ ક્રીઝ પર આવ્યા અને 175 રનની કરિશ્માઈ ઇનિંગથી ભારતીય ક્રિકેટની કાયા પલટ કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

કપિલ દેવે ભારત માટે કુલ 131 ટેસ્ટ રમી હતી અને તેમની કારકિર્દીમાં ફક્ત એક જ મેચમાં તેઓ બહાર રહ્યા હતા. કપિલ દેવે પોતાની કારકિર્દીમાં અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જે સમય જતાં તૂટ્યા છે, પરંતુ તેમનો એક રેકોર્ડ અતૂટ છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ઘણા મહાન ખેલાડીઓ આવ્યા અને ગયા, પરંતુ કોઈએ કપિલ દેવનો રેકોર્ડ તોડી શક્યા નથી.

કપિલ દેવના નામે આ મહાન રેકોર્ડ 

પૂર્વ મહાન ઓલરાઉન્ડર કપિલ દેવ વિશ્વના એકમાત્ર ખેલાડી છે, જેમણે ટેસ્ટમાં 4,000થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને 400+ વિકેટ લીધી છે. તેમણે 131 ટેસ્ટ મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેમણે બેટથી તબાહી મચાવી હતી, 31.05ની સરેરાશથી 5,248 રન બનાવ્યા હતા અને પોતાના સ્વિંગથી 434 વિકેટ પણ લીધી હતી. આ રેકોર્ડનું મહત્વ એ હકીકત પરથી અંદાજી શકાય છે કે ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ મહાન ઓલરાઉન્ડર ઇયાન બોથમ આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, જેમણે ટેસ્ટમાં 5,200 રન બનાવ્યા હતા પરંતુ 383 વિકેટ લીધી હતી.

રવિન્દ્ર જાડેજા પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક 

હાલમાં ફક્ત ભારતના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા કપિલ દેવનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ તોડી શકે છે. તેણે અત્યાર સુધી 89 ટેસ્ટમાં 4,095 રન બનાવ્યા છે અને 348 વિકેટ લીધી છે. જો જાડેજા 52 વધુ વિકેટ લે છે, તો તે પૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર કપિલ દેવ પછી ટેસ્ટમાં 4,000થી વધુ રન બનાવનાર અને 400 વિકેટ લેનાર વિશ્વનો બીજો ખેલાડી બનશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Kapil Dev BirthdayKapil Dev agehappy birthday kapil devkapil dev test reordskapil dev records

Trending news