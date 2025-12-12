ટીમ ઇન્ડિયામાં 2 કોચની જરૂરિયાત પર કપિલ દેવે તોડ્યું મૌન, જણાવી દીધી એવી વાત કે....!!!
Kapil Dev On Split Coaching: ટીમ ઇન્ડિયાએ તાજેતરના સમયમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઘણું ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે, જેના પછી ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ પર સવાલો ઉઠવા લાગ્યા છે. આવા સમયે, ભારતના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન કપિલ દેવે સ્પ્લિટ કોચિંગ પર પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે.
Trending Photos
Kapil Dev On Team India Split Coaching: કપિલ દેવે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં સ્પ્લિટ કોચિંગને લઈને પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે. આ સમયે ગૌતમ ગંભીર તમામ ફોર્મેટમાં ભારતના હેડ કોચ છે. જોકે, તાજેતરમાં જ ભારતને દક્ષિણ આફ્રિકાના હાથે ઘરેલું ટેસ્ટ સિરીઝમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેના પછી ગંભીરને સૌથી મોટા ફોર્મેટમાંથી હટાવવાની માંગણીઓ ઉઠવા લાગી હતી. આ દરમિયાન, ભારતે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ છેલ્લા 12 થી 15 મહિનામાં સફેદ જર્સીમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
‘જે સારું છે, તે જ કરવું જોઈએ’
જોકે, કપિલે પોતાને રેડ-બોલ અને વ્હાઇટ-બોલ ફોર્મેટમાં અલગ કોચિંગના વિચારથી દૂર રાખ્યા. તેમણે આ જવાબદારી બીસીસીઆઈ પર છોડી કે તેઓ એવો નિર્ણય લે જે ભારતીય ક્રિકેટના પક્ષમાં હોય. તેમણે કહ્યું, ‘મને ખબર નથી. હું તેનો જવાબ આપી શકતો નથી. તમારે ખરેખર તેના વિશે વિચારીને એ નક્કી કરવું પડશે કે શું થવું જોઈએ. જે કંઈ પણ ક્રિકેટ માટે સારું છે, મને લાગે છે કે તેમણે તે જ કરવું જોઈએ.’
લીગ વિરુદ્ધ દેશ
આ ઉપરાંત, કપિલ દેવે તે ખેલાડીઓ વિશે પણ પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો જે દેશ માટે રમવાને બદલે ટી20 લીગને વધારે પસંદ કરે છે. તેમણે માન્યું કે દેશ માટે રમવું હંમેશા આઈપીએલમાં રમવા કરતાં વધારે મહત્વનું છે. જોકે, તેમણે એ કહેવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો કે દરેક વ્યક્તિ અને તેમની વિચારસરણી અલગ હોય છે. તેમણે કહ્યું, ‘દરેકને પૈસા ગમે છે, પરંતુ કેટલાક ખેલાડીઓ અનુભવે છે કે આ (ટી20 લીગ) ખૂબ મહત્વનું છે. મને હજી પણ લાગે છે કે ભારત માટે રમવું આઈપીએલ રમવા કરતાં વધુ જરૂરી છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિ અલગ હોય છે, તેમની પોતાની વિચારસરણી હોય છે. તેમને શુભેચ્છાઓ.’
સોશિયલ મીડિયાની અસર
66 વર્ષીય દિગ્ગજે એ પણ જણાવ્યું કે ખેલાડીઓ પર નજર હંમેશાથી રાખવામાં આવતી રહી છે અને કંઈ બદલાયું નથી, જોકે સંકેત છે કે સોશિયલ મીડિયાએ આધુનિક ક્રિકેટમાં ક્રિકેટરોની જિંદગી મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે. તેમણે કહ્યું, ‘ના, હંમેશા આવું જ રહ્યું છે. ત્યારે મુશ્કેલ હતું, હવે પણ મુશ્કેલ છે. ત્યારે સહેલું હતું અને હવે પણ સહેલું છે. તમારું માઇન્ડસેટ વધારે જરૂરી છે.’
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે