122 છગ્ગા અને 1488 રન... આ ક્રિકેટરે વિસ્ફોટક બેટિંગથી બધાને ચોંકાવ્યા, 2025માં બનાવ્યા બે વિશ્વ રેકોર્ડ

અભિષેક શર્મા 2025માં ભારતનો સૌથી વધુ T20 રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે તેના પ્રભાવશાળી આંકડા હોવા છતાં અભિષેક 2025માં T20માં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં સાતમા સ્થાને રહ્યો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:58 PM IST

2025માં ભારતીય ટીમનું ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું. ભારતે આ વર્ષે 21 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી, જેમાં 16 મેચ જીતી. ત્રણ મેચ હારી અને બે મેચનું પરિણામ આવ્યું નહીં. આ વર્ષે ભારતે ઘરઆંગણે ટી20 શ્રેણીમાં ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ટી20 શ્રેણી જીતી અને એશિયા કપ 2025 જીત્યો.

ભારતીય ટીમના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. અભિષેક આ વર્ષે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારતનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. તેણે 21 મેચોમાં 42.95ની સરેરાશથી 895 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

જો કે, અભિષેક શર્મા આ વર્ષે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં સાતમા ક્રમે છે. ઓસ્ટ્રિયાના કરણબીર સિંહે આ વર્ષે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. કરણબીરે 32 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1488 રન બનાવ્યા, જેમાં બે સદી અને 13 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની સરેરાશ 51.31 અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 174.85 રહ્યો. કરણબીર એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો.

કરણબીરે રિઝવાન અને સૂર્યકુમારને પાછળ છોડ્યા

કરણબીર સિંહે પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ રિઝવાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે 2021માં 29 T20 મેચોમાં 1326 રન બનાવ્યા હતા. બહેરીનનો ફૈયાઝ અહેમદ આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે, તેણે આ વર્ષે 40 T20 મેચોમાં 1251 રન બનાવ્યા છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ચોથા ક્રમે છે, જેણે 2022માં T20માં 1164 રન બનાવ્યા છે.

કરણબીર સિંહે આ વર્ષે T20માં 122 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોઈ બેટ્સમેને કેલેન્ડર વર્ષમાં T20માં 100 કે તેથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. બીજા સ્થાને ફૈયાઝ અહેમદ છે, જેણે આ વર્ષે T20માં 69 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. કરણબીરે બનાવેલા બે વિશ્વ રેકોર્ડ તોડવા ખૂબ મુશ્કેલ છે.

બેટ્સમેન કરણબીર સિંહ હવે તેના પ્રદર્શનને કારણે હેડલાઇન્સમાં આવ્યો છે. કરણબીરે ઓસ્ટ્રિયા માટે 41 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 169.22ના સ્ટ્રાઇક રેટ અને 47.80ની સરેરાશથી 1721 રન બનાવ્યા છે. આ મેચોમાં તેણે બે સદી અને 16 અડધી સદી ફટકારી છે.

