વર્ષો પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં મળ્યું સ્થાન...હવે ફરીથી થશે બહાર, ખરાબ પ્રદર્શને કર્યું બધું બરબાદ
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે ટેસ્ટ સિરીઝ રમાવાની છે. આ સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. ત્યારે લાંબા સમય બાદ ટીમમાં પસંદ કરાયેલા ખેલાડીને ખરાબ પ્રદર્શનના કારણે આ સિરીઝમાંથી બહાર કરી શકાય છે.
એશિયા કપ પછી ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ બે ટેસ્ટ મેચની સિરીઝ રમશે. જે ચાલુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)માં ભારતની પ્રથમ ઘરઆંગણે મેચ હશે. આ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની ધારણા છે. અહેવાલો અનુસાર, BCCI પસંદગી સમિતિ આ અઠવાડિયે ટીમની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે. આ ટીમમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. એક ખેલાડી જેને વર્ષો પછી ભારતીય ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો, તેને નબળા પ્રદર્શનને કારણે પડતો મૂકવામાં આવી શકે છે.
કરુણ નાયરને ટીમ ઇન્ડિયામાંથી પડતો મૂકવામાં આવી શકે છે
ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમમાંથી પડતો મૂકવામાં આવી શકે તે ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ કરુણ નાયર છે. કરુણ નાયરને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તક મળી હતી, પરંતુ તેનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો. સારી બેટિંગ પિચ પર પણ તેણે 25.63ની સરેરાશથી ફક્ત 205 રન બનાવ્યા. તેથી ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને લાંબા ગાળાના નંબર ત્રણ બેટ્સમેન તરીકે જોતું નથી. આ કારણે તેને પડતો મૂકવામાં આવે તેવી શક્યતા નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે. દેવદત્ત પડિકલને તેની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે.
દેવદત્ત પડિકલ ફોર્મમાં
દેવદત્ત પડિકલની વાત કરીએ તો, તેણે તાજેતરમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. દુલીપ ટ્રોફીમાં રમાયેલી ત્રણ મેચમાં તેણે 111.5ની સરેરાશથી 223 રન બનાવ્યા છે. તેના બેસ્ટ ફોર્મને જોતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને ટેસ્ટ ટીમમાં પાછા બોલાવવાનું વિચારી રહ્યું છે. કરુણ નાયરના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે પડિકલને તક મળી શકે છે. કરુણ નાયર અગાઉ ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર હતો, પરંતુ તેને બીજી તક આપવામાં આવી હતી, જેનો તે લાભ ઉઠાવી શક્યો નહીં.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે સંભવિત ભારતીય ટીમ : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, અભિમન્યુ ઈશ્વરન, નારાયણ જગદીશન (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), દેવદત્ત પડિકલ, બી સાઈ સુદર્શન, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, આકાશ દીપ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
