Net Run Rate Calculation: કઈ રીતે થાય છે નેટ રનરેટની ગણતરી, ઓવર અને રન.. કઈ રીતે નક્કી થાય છે ગણિત
ICC 20 World Cup 2026માં સુપર-8 રાઉન્ડમાં નેટ રનરેટની ભૂમિકા મહત્વની થઈ ગઈ છે. ખાસ આ સમયે પાકિસ્તાનને સેમીફાઈનલમાં પહોંચવા માટે તેની જરૂર પડશે. આવો તમને જણાવીએ કે તેની ગણતરી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.
- T20 વર્લ્ડકપમાં નેટ રનરેટની મહત્વની ભૂમિકા
- પાકિસ્તાન માટે માથાનો દુખાવો બની નેટ રનરેટ
- જાણો કઈ રીતે થાય છે નેટ રનરેટની ગણતરી
નવી દિલ્હીઃ આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026માં સેમીફાઈનલની રેસ રસપ્રદ બની છે, કારણ કે બંને ગ્રુપમાં માત્ર બે જગ્યા બાકી છે. સુપર-8 સ્ટેજમાં હવે માત્ર ત્રણ મેચ રમાવાની છે. અત્યાર સુધી બે ટીમોને સેમીફાઈનલની ટિકિટ મળી ગઈ છે, જ્યારે બે જગ્યા ખાલી છે. બે ટીમો ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
સેમીફાઈનલનો જંગ અંતિમ ક્ષણોમાં પહોંચી ગયો છે, તેવામાં નેટ રનરેટની ભૂમિકા મહત્વની થઈ ગઈ છે. દરેક ટીમ માત્ર બે પોઈન્ટ હાસિલ કરવા માટે નહીં, પરંતુ પોતાની નેટ રનરેટ સુધારવા માટે પણ જીતવા ઈચ્છે છે, જેથી જો પોઈન્ટ બરાબર રહે તો તેને ફાયદો મળી શકે છે. તેનો મતલબ છે કે એક મોટી હાર કે મોટી જીત તે નક્કી કરી શકે છે કે કઈ ટીમ નોકઆઉટમાં પહોંચશે અને કઈ ટીમ બહાર થઈ જશે.
ક્રિકેટમાં નેટ રનરેટની આટલી ચર્ચા કેમ થઈ રહી છે?
ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટોમાં, ખાસ કરી આઈપીએલ કે વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં નેટ રનરેટ (NRR) સૌથી મોટો ટાઈ-બ્રેકર હોય છે. જ્યારે બે કે તેનાથી વધુ ટીમો લીગ સ્ટેજમાં બરાબર અંકો પર રહે છે તો NRR ના આધાર પર નક્કી થાય છે કે કઈ ટીમ ઉપર રહેશે. હંમેશા તે નક્કી કરે છે કે કઈ ટીમ સેમીફાઈનલ કે પ્લેઓફમાં જશે અને કઈ ટીમ બહાર થશે.
ક્રિકેટમાં નેટ રનરેટની ગણતરી કઈ રીતે થાય છે?
નેટ રનરેટ કાઢવા માટે ટીમના પ્રદર્શનને જોવામાં આવે છે. આ ટીમ દ્વારા પ્રતિ ઓવર બનાવવામાં આવેલા એવરેજ રન અને પ્રતિ ઓવર આપવામાં આવેલા એવરેજ રન વચ્ચેનું અંતર હોય છે. જો કોઈ ટીમ પોતાની બધી ઓવર ખતમ થતાં પહેલા ઓલઆઉટ (જેમ કે 20 ઓવરની મેચમાં 15 ઓવરમાં ઓલઆઉટ થઈ જાય તો) થાય તો 20 ઓવરની ગણતરી કરવામાં આવે છે. તેનાથી ટીમ જલ્દી ઓલઆઉટ થાય તો નુકસાન થાય છે અને તે રનરેટ બચાવવા માટે જલ્દી આઉટ ન થઈ શકે.
બોલિંગ કરનારી ટીમ માટે માત્ર હકીકતમાં ફેંકવામાં આવેલી ઓવર જ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ જો કોઈ ટીમ 12 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાસિલ કરી લે તો તેને 'ઓવર્સ ફેસ્ડ' માં 12 ઓવર ગણવામાં આવશે, જેનાથી તેની NRR ખૂબ વધી જાય છે.
NRR = ( કુલ બનાવવામાં આવેલા રન ÷ કુલ રમેલી ઓવર) − (કુલ આપેલા રન ÷ કુલ ફેંકવામાં આવેલી ઓવર)
સ્ટેપ 1: નેટ રનરેટની ગણતરીઃ પ્રથમ ટીમ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કુલ રનને ટીમ દ્વારા રમેલી કુલ ઓવરથી વિભાજીત કરો, તેનાથી તેની નેટ રનરેટ જાણવા મળશે.
સ્ટેપ 2: વિરોધી ટીમની નેટ રનરેટઃ વિરોધી ટીમ દ્વારા આપવામાં આવેલા કુલ રનને પ્રથમ ટીમ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી કુલ ઓવરથી વિભાજીત કરો.
સ્ટેપ 3: પ્રથમ ટીમની નેટ રનરેટ - વિપક્ષી ટીમની રનરેટ = નેટ રનરેટ.
અપવાદ નિયમઃ જ્યારે કોઈ ટીમ ઓલઆઉટ થઈ જાય છે
જો કોઈ ટીમ પોતાની ઓવર પૂરી કરતા પહેલા ઓલઆઉટ થઈ જાય છે, તો બધી ઓવરની ગણતરી થાય છે. ઉદાહરણ માટે ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારત વિરુદ્ધ આફ્રિકા મેચમાં, ભારતે 18.5 ઓવરમાં 111 રન બનાવ્યા, જ્યારે આફ્રિકાએ 20 ઓવરમાં 187 રન બનાવ્યા. જો અપવાદ નિયમ લાગૂ ન થાય તો, ભારતની નેટ રનરેટ (111 ÷ 18.5) – (187 ÷ 20) = -3.35 હોત.
જો કે ભારત ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, તેથી પૂરી 20 ઓવર ગણવામાં આવી અને નવી ગણતરી (111 ÷ 20) – (187 ÷ 20) = -3.8 (ઝિમ્બાબ્વે મેચ પહેલા ભારતની નેટ રનરેટ)
