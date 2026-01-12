Prev
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડે પહેલા મોટા સમાચાર, આ ભારતીય ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Indian Cricketer Retirement : આ ભારતીય ક્રિકેટરે 31 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. IPLમાં તે KKR અને પંજાબ કિંગ્સ તરફથી રમી ચૂક્યો છે, ત્યારે હવે તેણે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:11 PM IST

Indian Cricketer Retirement : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રમાશે અને આ મેચ માટે બધા ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, કારણ કે ભારતીય ટીમે પહેલી મેચમાં જ શાનદાર જીત મેળવી હતી. જો કે, આ મેચ પહેલા જ 31 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીએ અચાનક પોતાની નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે અને તેની નિવૃત્તિના સમાચારથી બધા ચોંકી ગયા છે. 

આ ખેલાડીએ નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત 

નિવૃત્તિની જાહેરાત કરનાર ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ 31 વર્ષીય કેસી કરિયપ્પા છે. કેસી કરિયપ્પાએ ભારતીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. કરિયપ્પાને ક્યારેય ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાની તક મળી નથી. જો કે, તે આઈપીએલ અને અન્ય લીગમાં રમી ચૂક્યો છે. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 

કેસી કરિયપ્પાની નિવૃત્તિએ ક્રિકેટ ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે, કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટરો માટે આટલી નાની ઉંમરે નિવૃત્તિ લેવી દુર્લભ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેણે ભારતની બહાર લીગમાં રમવા માટે ભારતીય ક્રિકેટ છોડી દીધું છે. BCCIના નિયમો અનુસાર, ભારતીય ક્રિકેટરો નિવૃત્તિ પછી જ વિદેશી લીગમાં રમી શકે છે.

મિઝોરમ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમ્યો

કેસી કરિયપ્પા ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મિઝોરમ ટીમનો ભાગ હતો. કેસી કરિયપ્પાએ 14 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 75 વિકેટ અને 20 લિસ્ટ A મેચોમાં 24 વિકેટ લીધી હતી. તેણે 58 T20 મેચોમાં 58 વિકેટ લીધી છે. તેણે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં મિઝોરમ માટે વિજય હજારે ટ્રોફી રમી હતી. તેણે IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KC Cariappa (@cariappa13)

જો કે, તેને IPLમાં વધારે તક મળી નહોતી. તેણે 2015માં KKR માટે તેની પહેલી સીઝન રમી હતી, પરંતુ તેને ફક્ત એક જ મેચ રમવાની તક મળી હતી. ત્યારબાદ તેણે આગામી બે સીઝન પંજાબ કિંગ્સ સાથે વિતાવી, જ્યાં તેણે 9 મેચમાં 7 વિકેટ લીધી. તે IPL 2019માં KKRમાં પાછો ફર્યો પરંતુ ફક્ત એક જ મેચ રમ્યો. તે પછી તેને ફરી ક્યારેય IPLમાં રમવાની તક મળી નહીં.

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે તેને 2.4 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો

કેસી કરિયપ્પાને 2015માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ દ્વારા 2.4 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે તે ચર્ચામાં આવ્યો હતો. કરિયપ્પાને ફક્ત એક મેચ પછી ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેણે એબી ડી વિલિયર્સને આઉટ કર્યો હતો. 2016માં તેને કિંગ્સ XI પંજાબ દ્વારા 80 લાખ રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
 

