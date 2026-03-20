Cricket Special : શું બદલાઈ જશે IPLનું નામ ? BCCI પર લાગ્યા આરોપ, કોર્ટે આપ્યો મોટો ચુકાદો

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsCricket Special : શું બદલાઈ જશે IPLનું નામ ? BCCI પર લાગ્યા આરોપ, કોર્ટે આપ્યો મોટો ચુકાદો

IPL Name Controversy : 2026ની સિઝન શરૂ થાય તે પહેલા જ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના નામને લઈને એક મોટો વિવાદ સામે આવ્યો હતો, જેના કારણે તેના નામના ઉપયોગ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જો કે, કોર્ટે હવે આ મામલે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે, જેનાથી BCCIને મોટી રાહત મળી છે. ત્યારે શું છે સમગ્ર ઘટના તેના વિશે લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:00 AM IST
  • IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં તેના નામ અંગે વિવાદ
  • IPL નામનો BCCI અનધિકૃત ઉપયોગ કરી રહ્યું હોવાની PIL
  • કેરળ હાઇકોર્ટે આ દાવો પાયાવિહોણો ગણાવીને અરજી ફગાવી દીધી 

IPL Name Controversy : IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ કાનૂની મોરચે મોટી જીત મેળવી છે. કેરળ હાઈકોર્ટે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના નામ અંગે વાંધો ઉઠાવતી જાહેર હિતની અરજી (PIL)ને ફગાવી દીધી છે. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે BCCI નામનો અનધિકૃત ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.

હાઇકોર્ટે અરજી ફગાવી 

આ સાથે જ IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં BCCIએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. BCCI વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી એક અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે બોર્ડ ગેરકાયદેસર રીતે 'ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ' નામનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. જો કે, કેરળ હાઇકોર્ટે આ દાવાને પાયાવિહોણા ગણાવીને અરજી ફગાવી દીધી છે.

અરજદાર આશિક કરોથે દલીલ કરી હતી કે BCCI દ્વારા આ નામનો ઉપયોગ કાયદેસર રીતે માન્ય નથી. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૌમેન સેન અને ન્યાયાધીશ શ્યામ કુમાર વી.એમ.ની બનેલી બેન્ચે વિવેકપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ દલીલમાં કોઈ દમ નથી અને કહ્યું હતું કે અરજદારને લાંબા સમય બાદ હવે યાદ આવી રહ્યું છે કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ભારતની સત્તાવાર ટુર્નામેન્ટ નથી.

અરજદારની શું હતી દલીલ ?

અરજદાર આશિક કરોથ કેરળના એર્નાકુલમનો રહેવાસી છે, તેણે એ દલીલ કરી હતી કે BCCI દ્વારા 'IPL' નામનો ઉપયોગ અયોગ્ય છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે ઘણા વર્ષો પછી જ તેને સમજાયું કે IPL હકીકતમાં સત્તાવાર રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ નથી. તેણે ખાસ કરીને લીગના નામમાં 'ઈન્ડિયન' શબ્દના સમાવેશ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જોકે, કોર્ટે આ દલીલને સંપૂર્ણપણે ગેરલાયક જાહેર કરી હતી.

વિવાદનો અંત આવ્યો

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી અને આજે 19 વર્ષ પછી તે વિશ્વની સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ લીગમાંની એક તરીકે ઉભી છે. કોર્ટના આ ચુકાદાથી ટુર્નામેન્ટના આયોજન પર છવાયેલા સંભવિત કાનૂની વિવાદોના વાદળો હટી ગયા છે. આ BCCI માટે મોટી રાહત સમાન છે, કારણ કે ટુર્નામેન્ટના નામ અંગે ઉભા થઈ રહેલા પ્રશ્નો હવે શાંત થઈ ગયા છે.

'આઈપીએલ' નામ અંગેનો વિવાદ વૈશ્વિક ચર્ચાનો વિષય બન્યો હોત અને લીગ પર કોઈપણ નકારાત્મક અસર બીસીસીઆઈ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ હોત. પરિણામે એવું કહી શકાય કે એક મોટો ખતરો ટળી ગયો છે.

ચિન્નાસ્વામી ખાતે RCBની મેચો રમવા અંગે લીલીઝંડી

ગયા વર્ષે ખિતાબ જીત્યા બાદ થયેલી અંધાધૂંધી અને ભાગદોડ બાદ આ વખતે બેંગલુરુમાં મેચોના આયોજન પર સંકટના વાદળો છવાઈ ગયા હતા. જોકે, કર્ણાટક સરકારે હવે IPL 2026 મેચોનું આયોજન કરવા માટે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપી દીધી છે.

કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી ડૉ. જી. પરમેશ્વરની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. એક નિષ્ણાત સમિતિએ સ્ટેડિયમની સુરક્ષા અને તૈયારીઓ અંગેનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો, જેનાથી સરકાર સંતુષ્ટ જણાતી હતી. સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા KSCAના પ્રવક્તા વિનય મૃત્યુંજયએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટેડિયમ હવે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

28 માર્ચથી શરૂ થશે IPL

આઈપીએલ 2026ની શરૂઆતની મેચ 28 માર્ચે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાનારી છે. હાલમાં, બીસીસીઆઈએ વિધાનસભાની ચૂંટણીના કારણે હજુ સુધી લીગનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું નથી. 

