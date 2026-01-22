Prev
'સૂર્યકુમાર યાદવ પર 500 કરોડનો કેસ કરીશ...' અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જીએ કર્યો મોટો દાવો

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: ભારતીય ક્રિકેટર સૂર્યકુમાર યાદવ અને અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જી વચ્ચેનો માનહાનિનો વિવાદ વધી રહ્યો છે. ખુશીએ કહ્યું છે કે જો સૂર્યકુમાર યાદવ પોતાનો માનહાનિનો કેસ હારી જશે, તો તે તેની સામે 500 કરોડનો દાવો કરશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:27 PM IST

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav : ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને અભિનેત્રી ખુશી મુખર્જી વચ્ચેનો વિવાદ વધુ વકરી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. અભિનેત્રીએ હવે દાવો કર્યો છે કે જો સૂર્યકુમાર માનહાનિનો કેસ હારી જશે, તો તે તેની સામે 500 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કરશે. નોંધનીય છે કે સૂર્યકુમાર અને ખુશી વચ્ચેનો આ વિવાદ એક નિવેદનથી શરૂ થયો હતો.

ખુશી મુખર્જીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે સૂર્યકુમાર યાદવ તેની સાથે વાત કરતો હતો. જોકે, ખુશી હવે પોતાનું નિવેદન બદલી રહી છે. તે હવે કહે છે કે ભારતીય ક્રિકેટર સાથેની તેની વાતચીત મૈત્રીપૂર્ણ હતી. ખુશીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેની અને સૂર્યકુમાર યાદવની વાતચીતમાં કંઈ ખોટું નહોતું, ફક્ત મિત્ર તરીકે વાતચીત થતી હતી.

ખુશી મુખર્જી સામે 100 કરોડનો માનહાનિનો કેસ

ઉલ્લેખનીય છે કે સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર ફૈઝાન અંસારીએ સૂર્યકુમાર યાદવ વિશેના નિવેદન બદલ ખુશી મુખર્જી સામે 100 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, ખુશીએ કહ્યું હતું કે તેનો કોઈને બદનામ કરવાનો ઇરાદો નહોતો. વધુમાં તેણીએ કહ્યું હતું કે તે તે વ્યક્તિને પણ ઓળખતી નથી જેણે તેની સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. ખુશીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે તેને હજુ સુધી કોઈ કાનૂની નોટિસ મળી નથી.

માનહાનિનો કેસ દાખલ કરવાની કોઈ જરૂર નથી

ઇન્સ્ટન્ટ બોલિવૂડ સાથે વાત કરતા, ખુશીએ કહ્યું કે તેણીએ ફક્ત એવું કંઈક કહ્યું જે તેના મનમાંથી નીકળી ગયું હતું અને તેના શબ્દોને તોડી-મરોડીને રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કદાચ તેણીએ તે ન કહેવું જોઈતું હતું, પરંતુ તેમાં કોઈ માનહાનિનો સમાવેશ થતો નથી. આ મામલો કેવી રીતે આગળ વધે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

