T20 મેચમાં બબાલ... પાકિસ્તાની ખેલાડીએ કિરોન પોલાર્ડ સાથે કર્યો ઝઘડો, જુઓ Video
કિરોન પોલાર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને IPLમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ તે ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં એક્ટિવ રહે છે. પોલાર્ડની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, MI અમીરાત 2025-26 ઇન્ટરનેશનલ લીગ T20ની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, જ્યાં તેઓ હારી ગયા હતા.
ILT20ની ચોથી સીઝનમાં 4 જાન્યુઆરીના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં ડેઝર્ટ વાઇપર્સે MI અમીરાતને 46 રનથી હરાવ્યું. વાઇપર્સે પહેલીવાર ટાઇટલ જીત્યું. દરમિયાન બીજી સીઝનની વિજેતા MI અમીરાત આ વખતે ટાઇટલથી દૂર રહી.
ILT20 ફાઇનલ દરમિયાન વાતાવરણ ગરમ થઈ ગયું જ્યારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના પૂર્વ કેપ્ટન કિરોન પોલાર્ડ અને પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર નસીમ શાહ વચ્ચે મેદાન પર જોરદાર બોલાચાલી થઈ. આ ઘટના MI અમીરાતની ઇનિંગની 11મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર બની.
ડેઝર્ટ વાઇપર્સ તરફથી રમતા નસીમ શાહે ગુડ લેન્થનો બોલ ફેંક્યો, જેનો સામનો MI અમીરાતના કેપ્ટન કિરોન પોલાર્ડ કરી શક્યો નહીં. બોલ પોલાર્ડના બેટની અંદરની ધાર પર વાગ્યો, તેના પેડ પર વાગ્યો અને બોલર પર પાછો ઉછળ્યો. ત્યારબાદ નસીમ શાહ હસ્યો અને પોલાર્ડની મજાક ઉડાવી જે પોલાર્ડને બિલકુલ ગમ્યું નહીં.
ત્યારબાદ કિરોન પોલાર્ડ સીધો નસીમ શાહ તરફ ગયો અને બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે જોરદાર શાબ્દિક ટપાટપી થઈ. નસીમ શાહ પણ પાછળ હટવા તૈયાર નહોતો અને મેદાન પર તણાવ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો હતો. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે અમ્પાયરોએ દરમિયાનગીરી કરીને બંનેને અલગ કરવા પડ્યા. જોકે, થોડી ઓવર પછી નસીમ શાહે પોલાર્ડને આઉટ કર્યો. પોલાર્ડ 28 બોલમાં 28 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
Sparks fly in the middle! 🧨
The Final brings out many emotions, catching Naseem Shah & Kieron Pollard in the middle of it. ⚔️#Final #DVvMIE #DPWorldILT20 #WhereTheWorldPlays #AllInForCricket pic.twitter.com/PGUsSl3PaT
— International League T20 (@ILT20Official) January 4, 2026
મેચ પછી, નસીમ શાહે કહ્યું, "ફાઇનલનું દબાણ અલગ હોય છે. આખી ટીમે બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં યોગદાન આપ્યું. અમારી પાસે સારા વિકલ્પો હતા અને મેનેજમેન્ટે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કર્યો. બધાએ પોતાનું 100% આપ્યું, અને પરિણામ બધાની સામે છે."
સેમ કરનના નેતૃત્વ હેઠળના ડેઝર્ટ વાઇપર્સે ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ડેઝર્ટ વાઇપર્સે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 182 રન બનાવ્યા, જેમાં કેપ્ટન સેમ કરનના શાનદાર 74 રનનો સમાવેશ થાય છે. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા MI અમીરાત 18.3 ઓવરમાં 136 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ડેવિડ પેને અને નસીમ શાહે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
