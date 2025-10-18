આ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરે રચ્યો ઇતિહાસ, 34 બોલમાં સદી ફટકારીને બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
કિરણ નવરીગરે ભારતીય ટીમ માટે છ મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 5.66ની સરેરાશથી માત્ર 17 રન બનાવ્યા છે. કિરણ છેલ્લે ઓક્ટોબર 2022માં થાઇલેન્ડ સામે ભારતીય મહિલા ટીમ માટે રમી હતી.
ભારતીય બેટ્સમેન કિરણ નવગિરેએ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. કિરણ હવે મહિલા ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગઈ છે. કિરણે મહારાષ્ટ્ર અને પંજાબ વચ્ચેની સિનિયર મહિલા ટી20 ટ્રોફી મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ નાગપુરના વીસીએ સ્ટેડિયમ ખાતે મહારાષ્ટ્ર માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા કિરણે માત્ર 34 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
કિરણ નવગિરેએ 35 બોલમાં અણનમ 106 રન બનાવ્યા, જેમાં 14 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કિરણે ન્યૂઝીલેન્ડની કેપ્ટન સોફી ડિવાઇનનો ત્રણ વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે જાન્યુઆરી 2021માં ઓટાગો સામે વેલિંગ્ટન માટે 36 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. જમણા હાથની બેટ્સમેનની વિસ્ફોટક ઇનિંગને કારણે મહારાષ્ટ્રે માત્ર 8 ઓવરમાં એક વિકેટ ગુમાવીને 111 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો.
કિરણ નવગિરેની સદી દરમિયાન સ્ટ્રાઇક રેટ 302.86 હતી. કિરણ ટી20 ક્રિકેટમાં સદી દરમિયાન 300થી વધુની સ્ટ્રાઇક રેટ ધરાવતી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર છે. કિરણે મુક્તા માગરે સાથે બીજી વિકેટ માટે અણનમ 103 રનની ભાગીદારી કરી, જેણે ઇનિંગ્સ દરમિયાન ફક્ત 6 રન બનાવ્યા. મહિલા ટી20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ સૌથી ઓછો ટીમ સ્કોર છે જેમાં કોઈ ખેલાડીએ સદી ફટકારી હોય અને ટીમના કુલ 111 રન થયા હોય. અગાઉ આ રેકોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકાની એનેરી ડર્કસેનના નામે હતો જેણે કુલ 123 રનમાં એકલા હાથે 106 રન બનાવ્યા હતા.
અરુણાચલ સામે 162 રન બનાવ્યા
કિરણ મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લાના મેરે ગામની રહેવાસી છે, જે પુણેથી લગભગ 200 કિલોમીટર દૂર છે. 31 વર્ષીય કિરણ મે 2022માં મહિલા ટી20 ટ્રોફીમાં નાગાલેન્ડ માટે 35 છગ્ગા ફટકારીને હેડલાઇન્સમાં આવી હતી. આ દરમિયાન તેણીએ અરુણાચલ પ્રદેશ સામેની મેચમાં 76 બોલમાં 162 રન બનાવ્યા.
આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે તે જ વર્ષે ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ થયું. જોકે, તે 2022 મહિલા એશિયા કપથી ઇન્ડિયાની ટીમમાંથી બહાર થઈ હતી. કિરણે ભારત માટે છ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL)માં UP વોરિયર્સ ટીમની સભ્ય છે. તેણે WPLમાં અત્યાર સુધીમાં 24 ઇનિંગ્સમાં 419 રન બનાવ્યા છે.
