KKRએ જેને 9.2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો, તેણે જ આપી દીધો મોટો ઝટકો? આટલા દિવસ સુધી રહેશે IPLથી દૂર
KKR: બાંગ્લાદેશના ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાન ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 માટે થોડા સમય માટે ક્રિકેટથી દૂર રહેશે. મુસ્તફિઝુર રહેમાન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝ માટે સ્વદેશ પરત ફરશે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. ક્રિકેટ ઓપરેશન્સના ચેરમેન નઝમુલ આબેદીન ફહીમે કહ્યું કે, મુસ્તફિઝુર આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્યુટીને કારણે IPL સીઝનના મધ્યમાં લગભગ આઠથી દસ દિવસ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડનું નિવેદન
મુસ્તફિઝુરને IPL ઓક્શન 2026માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 9.20 કરોડ રૂપિયોમાં ખરીદ્યો હતો. મુસ્તફિઝુર આ ટૂંકા વિરામ સિવાય આખી IPL રમશે તેવી અપેક્ષા છે. ક્રિકબઝના રિપોર્ટ અનુસાર, ફહીમે કહ્યું કે, "તેને લગભગ આખી IPL રમવાની તક મળશે." જો કે, તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે, 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધી ક્વોલિફાય થવા માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રયાસનો અર્થ છે કે, ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝમાં લેફ્ટ હેડના ફાસ્ટ બોલરની હાજરી પ્રાયોરિટી છે.
KKR પર મોટી અસર
આ ટૂંકા સમય માટે બહાર થવા છતાં મુસ્તફિઝુરનું IPLમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખે છે. તેની ગેરહાજરી કોલકાતા માટે મેનેજ કરવા લાયક હશે, કારણ કે તેમની ટીમ સારી છે. જો કે, ટીમને મધ્ય ઓવરોમાં તેના અનુભવની ખોટ સાલશે, પરંતુ KKRની મોટી ટીમ થોડી રાહત આપે છે. તેમની પાસે બેકઅપ પેસર તૈયાર છે.
KKR પાસે આ ફાસ્ટ બોલરો
મુસ્તફિઝુર ઉપરાંત કોલકાતાએ શ્રીલંકાના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મથિશા પથિરાનાને પણ 18 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. તેણે ગયા સિઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. KKRના અન્ય ફાસ્ટ બોલિંગ વિકલ્પોમાં હર્ષિત રાણા, વૈભવ અરોરા, ઉમરાન મલિક, આકાશ દીપ અને કાર્તિક ત્યાગી સામેલ છે.
