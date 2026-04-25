કેએલ રાહુલ બન્યો નંબર-1: પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ તોફાની સદી ફટકારી તોડ્યો IPLનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ
KL Rahul Fastest Hundred in IPL: પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં કેએલ રાહુલે પોતાના બેટથી ધમાકેદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. રાહુલની શાનદાર બેટિંગે દિલ્હીની કાળઝાળ ગરમીમાં મેદાનનું તાપમાન વધારી દીધું. પંજાબના બોલરોને બરબાદ કરીને, આ સ્ટાર બેટ્સમેને 47 બોલમાં પોતાની આઈપીએલ કારકિર્દીની સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી. આ સાથે, તેણે વીરેન્દ્ર સેહવાગ, ડેવિડ વોર્નર અને ક્વિન્ટન ડી કોક જેવા દિગ્ગજ બેટ્સમેનોના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. કેએલ રાહુલ હવે આઈપીએલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી બની ગયો છે. આ સંદર્ભમાં, તેણે ક્વિન્ટન ડી કોકને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે આરસીબી સામે 48 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. કેએલ રાહુલે 47 બોલમાં સદીનો આંકડો પાર કરીને ઇતિહાસ રચ્યો, જે તેના કરતા ફક્ત એક બોલ ઓછો હતો.
દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે સૌથી ઝડપી સદી
- કેએલ રાહુલ - 47 બોલ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ
- ક્વિન્ટન ડી કોક - 48 બોલ વિરુદ્ધ આરસીબી
- વીરેન્દ્ર સેહવાગ - 48 બોલ વિરુદ્ધ ડેક્કન ચાર્જર્સ
- એબી ડી વિલિયર્સ - 51 બોલ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
- ડેવિડ વોર્નર - 52 બોલ વિરુદ્ધ ડેક્કન ચાર્જર્સ
કેએલ રાહુલે તોડ્યો અભિષેક શર્માનો રેકોર્ડ
પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં કેએલ રાહુલ શરૂઆતથી અંત સુધી બોલરો પર હાવી રહ્યો હતો. તેણે 67 બોલમાં 152 રનની કરિશ્માઈ ઇનિંગ રમી હતી. આ સાથે જ તે IPL ઈતિહાસમાં ભારત તરફથી કોઈપણ એક મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોર કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ અભિષેક શર્માના નામે હતો, જેણે ગત વર્ષે પંજાબ કિંગ્સ સામે જ 141 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તે જ સમયે, કેએલ રાહુલ IPLમાં 150+ રન બનાવનાર ભારતનો પ્રથમ ખેલાડી બની ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ મેગા ઈવેન્ટમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોરનો રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે છે, જેણે 2013માં પુણે વોરિયર્સ સામે અદભૂત 175 રન બનાવ્યા હતા.
IPLમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર
- 175* - ક્રિસ ગેલ (RCB) વિરુદ્ધ PWI, બેંગલુરુ, 2013
- 158* - બ્રેન્ડન મેક્કુલમ (KKR) વિરુદ્ધ RCB, બેંગલુરુ, 2008
- 152* - કેએલ રાહુલ (DC) વિરુદ્ધ PBKS, દિલ્હી, 2026
- 141 - અભિષેક શર્મા (SRH) વિરુદ્ધ PBKS, હૈદરાબાદ, 2025
- 140* - ક્વિન્ટન ડી કોક (KKR) વિરુદ્ધ LSG, મુંબઈ DYP, 2022
