KL Rahul Century: 11 વર્ષમાં 11મી વખત.... રાહુલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સદી ફટકારી કર્યો કમાલ

IND vs WI, KL Rahul 100: કેએલ રાહુલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ માત્ર સદી ફટકારી નથી, પરંતુ તેણે ઘણા કમાલ કર્યાં છે. રાહુલે ઓપનિંગ કરતા 190 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:27 PM IST

KL Rahul Century: 11 વર્ષમાં 11મી વખત.... રાહુલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે સદી ફટકારી કર્યો કમાલ

KL Rahul, IND vs WI: કેએલ રાહુલે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ અમદાવાદ ટેસ્ટની પ્રથમ ઈનિંગમાં સદી ફટકારી દીધી છે. રાહુલે પોતાની સદી 190 બોલ પર 12 ચોગ્ગાની મદદથી પૂરી કરી છે. રાહુલની આ ઈનિંગ ખૂબ ખાસ છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે લીડ અપાવવામાં રાહુલની ઈનિંગ મહત્વની રહી છે. આ સાથે રાહુલના ખાતામાં નવી સિદ્ધિઓ સામેલ થઈ છે.

11 વર્ષમાં 11 વખત ટેસ્ટ સદી ફટકારી
કેએલ રાહુલે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 2014મા કરી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી એટલે કે 11 વર્ષમાં તેણે 11 વખત સદી ફટકારી છે. ટેસ્ટ કરિયરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે આ તેની બીજી સદી છે. આ પહેલા રાહુલે 2016મા કિંગ્સટનમાં સદી ફટકારી હતી.

ભારતમાં 9 વર્ષ બાદ ફટકારી સદી
ભારતીય જમીન પર પણ આવું 9 વર્ષ બાદ થયું છે, જ્યારે કેએલ રાહુલે સદી ફટકારી છે. રાહુલે ભારતમાં છેલ્લે વર્ષ 2016મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી. ભારતીય ઓપનરે ત્યારે 199 રન બનાવ્યા હતા, જે તેના ટેસ્ટ કરિયરનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સ્કોર છે.

વર્ષ 2025મા બીજી ટેસ્ટ સદી ફટકારી
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ અમદાવાદ ટેસ્ટમાં કેએલ રાહુલે ઓપનિંગ કરવા ઉતર્યો હતો. ઓપનર તરીકે આ વર્ષે ફટકારેલી આ તેની બીજી ટેસ્ટ સદી છે. આ પહેલા તેણે પોતાની પ્રથમ સદી ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ફટકારી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ રાહુલે પોતાની સદી દરમિયાન ગિલ સાથે 98 રનની ભાગીદારી કરી હતી. આ દરમિયાન તે આ વર્ષે સૌથી વધુ ટેસ્ટ રન બનાવનાર ઓપનર પણ બની ગયો છે.
 

IND vs WIKL Rahul Century

