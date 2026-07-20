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જેના એક ગોલથી તૂટી ગયું મેસીનું દિલ! જાણો કોણ છે સ્પેનનો સ્ટાર ફેરાન ટોરેસ, જેણે આર્જેન્ટિનાના ફેન્સને આપ્યો ક્યારેય ન ભૂલાય તેવો ઘા

Who is Ferran Torres: મેચની 106મી મિનિટે, એક એવી ક્ષણ આવી જેણે લાખો મેસ્સી ચાહકોને ખૂબ જ નિરાશ કરી દીધા, પરંતુ સ્પેનમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. ફેરન ટોરેસે, હિંમતભેર ગતિએ, નિકો વિલિયમ્સના પાસને ગોલમાં ફેરવી દીધો, જેનાથી સ્પેનને 1-0ની લીડ મળી. ટોરેસનો ગોલ મેચવિનિંગ ગોલ સાબિત થયો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:46 AM IST
જેના એક ગોલથી તૂટી ગયું મેસીનું દિલ! જાણો કોણ છે સ્પેનનો સ્ટાર ફેરાન ટોરેસ, જેણે આર્જેન્ટિનાના ફેન્સને આપ્યો ક્યારેય ન ભૂલાય તેવો ઘા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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