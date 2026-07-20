/જેના એક ગોલથી તૂટી ગયું મેસીનું દિલ! જાણો કોણ છે સ્પેનનો સ્ટાર ફેરાન ટોરેસ, જેણે આર્જેન્ટિનાના ફેન્સને આપ્યો ક્યારેય ન ભૂલાય તેવો ઘા

Who is Ferran Torres: સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. 2010થી 16 વર્ષ સુધી, સ્પેનિશ ફૂટબોલ ટીમ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી માટે ઝંખતી હતી, પરંતુ હવે તેનો અંત આવ્યો છે. રવિવારે મોડી રાત્રે યોજાયેલી ફાઇનલમાં, સ્પેનિશ ફૂટબોલ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને સંપૂર્ણ રીતે હરાવ્યું. સ્પેનિશ ટીમ સમગ્ર મેચ દરમિયાન નિયંત્રણમાં દેખાતી હતી. જો કે, આર્જેન્ટિનાના ગોલકીપરે તેમને 105 મિનિટ સુધી ગોલ કરવાથી રોક્યા. પણ કેટલા સમય માટે? વધારાના સમયના બીજા ભાગમાં, ફેરન ટોરેસે પોતાની ચિત્તા જેવી ચપળતા દર્શાવી અને મેસ્સીની ટીમને સ્તબ્ધ કરી દીધી.
મેચની 106મી મિનિટે, એક એવી ક્ષણ આવી જેણે મેસ્સીના લાખો ચાહકોને ખૂબ જ દુઃખ પહોંચાડ્યું, જ્યારે સ્પેનમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ. ફેરેન ટોરેસે જોરદાર ગતિએ નિકો વિલિયમ્સનો પાસ નેટમાં નાખ્યો, જેનાથી સ્પેનને લીડ મળી. ટોરેસનો ગોલ મેચ જીતનાર ગોલ સાબિત થયો.
ઈનિએસ્ટા પછી, ટોરેસ સ્પેનનો હીરો બન્યો
29 ફેબ્રુઆરી, 2000ના રોજ જન્મેલા, ફેરેન ટોરેસ હવે સ્પેનનો સુપરહીરો બની ગયો છે. તેણે દેશને ઉજવણી કરવાની તક આપી છે, એક ઉજવણી જેની સ્પેનિશ ચાહકો 16 વર્ષથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, 2010માં જ્યારે સ્પેન પહેલીવાર ચેમ્પિયન બન્યું, ત્યારે મેચમાં ફક્ત એક જ ગોલ થયો, અને તે પણ વધારાના સમયમાં થયો હતો. એન્ડ્રેસ ઈનિએસ્ટા હીરો બન્યો હતો, પરંતુ હવે તેનો એક નવો સાથી છે.
ફેરેન ટોરેસ કોણ છે?
ફેરન ટોરેસ એક સ્પેનિશ સ્ટાર ફૂટબોલર છે જે તેની ધમાકેદાર ગતિ, બોલની બહારની ઉત્તમ ગતિ અને બહુવિધ આક્રમક સ્થિતિઓમાં રમવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો છે. તે ક્લબ ફૂટબોલમાં બાર્સેલોના અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પેનિશ રાષ્ટ્રીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આર્જેન્ટિના સામે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ માટે તેનો શરૂઆતના અગિયારમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો. તે અવેજી ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યો અને સ્પેનને વિજય તરફ દોરી ગયો.
Ferran Torres.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xiPy6MJ6Mg
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
તેની કારકિર્દી કેવી રીતે શરૂ થઈ?
ફેરન ટોરેસ બાળપણમાં વેલેન્સિયાની એકેડેમીમાં જોડાયો અને 2017માં સિનિયર ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું. તે લા લીગામાં વેલેન્સિયા માટે રમનાર 21મી સદીમાં જન્મેલો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. તેના પ્રદર્શને ઝડપથી મુખ્ય યુરોપિયન ક્લબોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. ટોરેસ જાન્યુઆરી 2022માં બાર્સેલોનામાં જોડાયો. શરૂઆતમાં, તેને સતત તકો મળી ન હતી, પરંતુ પછીની સીઝનમાં, તેણે મહત્વપૂર્ણ ગોલ કર્યા અને ક્લબની સફળતામાં ફાળો આપ્યો. 2025-26 સીઝન તેના શ્રેષ્ઠમાંની એક હતી.
ફેરન ટોરેસ માત્ર 26 વર્ષનો છે અને તેને સ્પેનિશ ફૂટબોલની આગામી પેઢીના અગ્રણી સ્ટાર્સમાંના એક ગણવામાં આવે છે. લેમિન યામાલ, નિકો વિલિયમ્સ અને પેડ્રી જેવા ખેલાડીઓ સાથે, તે સ્પેનની નવી ગોલ્ડન પેઢીનો મુખ્ય ભાગ છે.