કોહલીની બેંગ્લોરને ખરીદવા લાગી લાઈન, ભારત ઉપરાંત, એક અમેરિકન કંપનીનું નામ પણ આવ્યું આગળ

RCB Buyer: IPL 2025નો ખિતાબ જીતનાર રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને નવો માલિક મળવાની તૈયારી છે. IPL 2025 પછી ફ્રેન્ચાઇઝીનું વેચાણ શરૂ થવાની શક્યતા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી સિઝન પહેલા RCBને નવો માલિક મળશે. ભારત ઉપરાંત, બે અમેરિકન કંપનીઓએ RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ દર્શાવ્યો છે. અદાણી ગ્રુપ પણ સંભવિત ખરીદનાર હોઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:28 PM IST

કોહલીની બેંગ્લોરને ખરીદવા લાગી લાઈન, ભારત ઉપરાંત, એક અમેરિકન કંપનીનું નામ પણ આવ્યું આગળ

RCB Buyer: IPL 2025નો ખિતાબ જીતનાર RCB નવા માલિક શોધવા માટે તૈયાર છે. આગામી સીઝન પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. RCB લગભગ $2 બિલિયનમાં વેચાવાની તૈયારીમાં છે. હવે, RCBને હસ્તગત કરવાની દોડ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઘણી ભારતીય કંપનીઓએ RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ દર્શાવ્યો છે, જેમાં એક અમેરિકન કંપનીનું નામ પણ વિચારવામાં આવી રહ્યું છે.

વિરાટ કોહલીની ટીમ વેચાણ માટે તૈયાર

સ્પોર્ટ પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વડા અદાર પૂનાવાલાએ પહેલાથી જ વિરાટ કોહલીની RCBને હસ્તગત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણી કરી હતી કે જો RCB માટે યોગ્ય કિંમત મળે તો તેઓ આ સોદો પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર છે. 

RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ દાખવ્યો

પૂનાવાલા ઉપરાંત, JSW ગ્રુપ અને અદાણી ગ્રુપ પણ IPLની RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. દિલ્હીના એક અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ અને બે અમેરિકન ખાનગી ઇક્વિટી કંપનીઓએ પણ RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ દાખવ્યો છે.

અદાણી ગ્રુપ ઘણા સમયથી IPL ટીમ હસ્તગત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેણે 2022માં ફ્રેન્ચાઇઝી માટે બોલી લગાવી હતી, પરંતુ કંપની નિષ્ફળ રહી હતી.

પંજાબને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું

RCBએ પંજાબને હરાવીને 18 વર્ષ પછી IPL ટાઇટલ જીત્યું. IPLની પહેલી આવૃત્તિ 2008 માં રમાઈ હતી, પરંતુ ટીમે 2025માં તેનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું. ટીમને તેનું પહેલું ટાઇટલ જીતવામાં 18 વર્ષ લાગ્યા. જોકે, RCBની લોકપ્રિયતા પ્રશંસનીય છે. ટીમમાં વિરાટ કોહલી ઉપરાંત ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ છે. AB de Villiers અને Chris Gayle જેવા મોટા નામો RCB માટે રમી ચૂક્યા છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

