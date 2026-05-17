/IPL 2026 : મફતનો એક પોઈન્ટ KKRને અપાવશે પ્લેઓફની ટિકિટ, જાણો કેવી રીતે

IPL 2026 Playoffs : શનિવારે રમાયેલી IPL મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવ્યું. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા KKRએ 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 247 રન બનાવ્યા, જેના જવાબમાં ગુજરાત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 218 રન જ બનાવી શક્યું. KKRની જીત સાથે પ્લેઓફની રેસ વધુ રોમાંચક બની છે.
IPL 2026 Playoffs : શનિવારે રમાયેલી IPL મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે જ KKRની પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશા જીવંત થઈ છે. IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં KKR હાલમાં 11 પોઈન્ટ સાથે 7મા સ્થાને છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 12 મેચોમાં 5 જીત અને 6 હારથી તેનો નેટ રન રેટ -0.038 છે. જો KKR પ્લેઓફમાં પહોંચે છે, તો ગેમ-ચેન્જર તે એક "ફ્રી" પોઈન્ટ હોઈ શકે છે. KKRની એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ, જેના માટે તેમને 1 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.
મફતનો એક પોઈન્ટ KKRને અપાવશે પ્લેઓફમાં ટિકિટ
હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં 7મા સ્થાને હોવા છતાં ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન KKR પાસે હજુ પણ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની તક છે. તેની 5 જીત અને એક મેચ જે પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ હતી તેના કારણે KKR પાસે હાલમાં કુલ 11 પોઈન્ટ છે. ટીમને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા બાકીની બંને લીગ મેચ નોંધપાત્ર માર્જિનથી જીતવી પડશે. તો KKR કુલ 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચશે. જો કે, આ માટે ત્રણથી વધુ ટીમો 15 પોઈન્ટ કે તેથી ઓછા પોઈન્ટ સાથે લીગ સ્ટેજ સમાપ્ત કરે તો શક્ય છે.
એક જ હાર KKRની આશાઓ પર પાણી ફેરવી નાખશે
જો KKR ટીમ તેની બાકીની બે મેચોમાંથી એક પણ હારી જાય છે, તો તેઓ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ જશે. 20 મેના રોજ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે KKR પાંચ વખતના ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે. KKR આ વર્ષે IPLમાં એક વાર MI સામે ટકરાઈ ચૂક્યું છે. જોકે, 29 માર્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે 220 રનનો જંગી સ્કોર નોંધાવવા છતાં તે મેચમાં તેમને 6 વિકેટથી શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
KKRની IPL 2026ની 14મી અને અંતિમ લીગ મેચ 24 મે, રવિવારના રોજ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમાશે. કોલકાતાની જેમ, DC પણ પ્લેઓફની રેસમાં છે અને આગામી રવિવારે આ બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો અસરકારક રીતે નોકઆઉટ મેચ બની શકે છે.