Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ કોલકાતામાં હાઈ એલર્ટ, ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ અંગે લેવાયો મોટો નિર્ણય

દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ કોલકાતા પોલીસ કમિશનર મનોજ વર્માએ હાઇ એલર્ટની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે હાલમાં ખાસ અને વધારાના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 14 નવેમ્બરે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે પહેલી ટેસ્ટ રમાશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:15 PM IST

Trending Photos

દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ કોલકાતામાં હાઈ એલર્ટ, ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ અંગે લેવાયો મોટો નિર્ણય

સોમવારે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ પહેલા કોલકાતામાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. 14 નવેમ્બરે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે પહેલી ટેસ્ટ રમાશે. કોલકાતા પોલીસ કમિશનર મનોજ વર્માએ હાઈ એલર્ટની પુષ્ટિ કરી છે. દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ અને વધારાની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સાથે સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) પણ તૈનાત કરવામાં આવશે.

પોલીસે સુરક્ષા વધારી

Add Zee News as a Preferred Source

કોલકાતા પોલીસે ઈડન ગાર્ડન્સ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા પગલાંની સમીક્ષા શરૂ કરી દીધી છે. સિરીઝની પહેલી મેચની તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે મંગળવારે ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB)ના અધિકારીઓ અને પોલીસ કમિશનર મનોજ વર્મા વચ્ચે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોલકાતા પોલીસે સમગ્ર શહેરમાં, ખાસ કરીને ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં અને તેની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દીધી છે. અધિકારીઓ બધા દર્શકોની ગતિવિધિ પર નજીકથી નજર રાખશે.

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા, રાજભવન, કલકત્તા હાઈકોર્ટ અને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોની નજીક આવેલું આ સ્ટેડિયમ ઉચ્ચ સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં આવે છે. મેચમાં આવનાર દરેક વ્યક્તિની ઓછામાં ઓછી બે વાર મેટલ સ્કેનર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. સ્ટેડિયમની અંદર અને બહાર સાદા કપડાંમાં પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવશે. શંકાસ્પદ વસ્તુઓ અથવા બેગ સાથે પ્રવેશ પર સખત પ્રતિબંધ છે.

આ ઉપરાંત ભારતીય અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમો જ્યાં રોકાઈ છે, તે હોટલોમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે મંગળવારે ભારતના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની કાલીઘાટ મંદિરની મુલાકાત સુરક્ષાના કારણોસર મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Delhi BlastkolkataIND vs SA MatchKolkata PoliceEden Gardens

Trending news