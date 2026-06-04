'પંડ્યા પરિવારમાં...' કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેના સંબંધો પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોરે સતત બે IPL ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. RCBની આ જીતથી લાખો ચાહકો ખુશ થયા છે. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCBએ સતત બીજી વખત IPL ટાઇટલ જીત્યું. આ જીત સાથે કૃણાલ પંડ્યાની IPL ટ્રોફીની સંખ્યા હવે પાંચ પર પહોંચી ગઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, RCBની જીત બાદ હાર્દિક પંડ્યાએ કૃણાલ માટે સોશિયલ મીડિયા પર એક પણ પોસ્ટ કરી નહોતી. હાર્દિકના મૌનથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વિવિધ અટકળો શરૂ થઈ હતી, કેટલાક ચાહકોએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા કે શું ખરેખર બંને ભાઈઓ વચ્ચે બધું બરાબર છે.
કૃણાલ પંડ્યાએ શું કહ્યું ?
કૃણાલ પંડ્યાએ તેના નાના ભાઈ હાર્દિક પંડ્યા વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી અણબનાવના અહેવાલો ફરતા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ મામલે કૃણાલ પંડ્યાનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે. કૃણાલે કહ્યું, અમે હંમેશા ક્રિકેટના વ્યૂહાત્મક અને તકનીકી પાસાઓ પર ચર્ચા કરી છે, જે હંમેશા મદદરૂપ થાય છે. અમે હંમેશા સારા સંબંધો શેર કર્યા છે, ક્રિકેટ વિશે ખૂબ જ હેલ્ધી વાતચીત કરીએ છીએ અને તે તેમની રમતને વધુ સારી રીતે સુધારી શકે છે. જ્યારે તમે અને તમારો ભાઈ એક જ ગેમ રમો છો, ત્યારે તમને એકબીજાને ખૂબ મદદ મળે છે. તેણે વધુમાં ઉમેર્યું કે પંડ્યા પરિવારમાં 10 ટ્રોફી હોવી એ ખરાબ આંકડો નથી.
IPL 2026માં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન
આ IPL સિઝનમાં RCB માટે કૃણાલનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી હતું. તેણે 16 મેચમાં 14 વિકેટ લીધી. વધુમાં તેણે પોતાની બેટિંગ દ્વારા ટીમમાં યોગદાન આપ્યું અને 226 રન બનાવ્યા. RCBએ IPL 2025 મેગા ઓક્શન દરમિયાન કૃણાલ પંડ્યાને ₹5.75 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. કૃણાલ પંડ્યાએ RCBને સતત બે IPL ટ્રોફી જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
RCBમાં જોડાતા પહેલા કૃણાલ પંડ્યાએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે છ વર્ષ (2016–2021) ગાળ્યા હતા અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે ત્રણ વર્ષ (2022–2024) રમ્યો હતો. કૃણાલ પંડ્યા IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ખેલાડીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે, જેણે અત્યાર સુધીમાં પાંચ વખત IPL ટ્રોફી જીતી છે.
કૃણાલે બે અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમતી વખતે તેણે ત્રણ વખત 2017, 2019 અને 2020માં ટાઇટલ જીત્યું. ત્યારબાદ તેણે 2025 અને 2026માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સાથે સતત બે IPL ટ્રોફી જીતી.