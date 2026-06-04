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'પંડ્યા પરિવારમાં...' કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેના સંબંધો પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

RCBએ IPL 2026ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું. ત્યારે હવે આ જીત બાદ કૃણાલ પંડ્યાએ પણ તેના ભાઈ હાર્દિક સાથેના સંબંધો અંગે મૌન તોડ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેના સંબંધો અંગે શું કહ્યું છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:07 PM IST
'પંડ્યા પરિવારમાં...' કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેના સંબંધો પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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