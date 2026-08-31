/5 વર્ષ બાદ આ સ્ટાર ખેલાડીની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે વાપસી, અક્ષર પટેલનું સ્થાન જોખમમાં

Krunal Pandya : શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય ટીમનું આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પર ટીમને 0-2થી શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે T20 શ્રેણીમાં ભારતને 4-0થી હરાવ્યું હતું. યુરોપિયન પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમના સ્પિનરો પણ બિનઅસરકારક સાબિત થયા હતા, જે હારનું મુખ્ય પરિબળ હતું.
સ્પિનરોના નબળા પ્રદર્શને પસંદગીકારોને નવા વિકલ્પો શોધવાની ફરજ પાડી છે. આ વચ્ચે કૃણાલ પંડ્યા સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા માટે સંભવિત વિકલ્પ માનવામાં આવી રહ્યો છે. ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, પસંદગીકારોએ 35 વર્ષીય કૃણાલની ચર્ચા કરી છે. તેણે છેલ્લે જુલાઈ 2021માં શ્રીલંકા સામે ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. જોકે તે ત્યારથી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાછો ફર્યો નથી, તેણે સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPLમાં સતત પોતાનું મૂલ્ય સાબિત કર્યું છે.
અક્ષર પટેલનું કપાશે પત્તુ ?
ભારતનો સ્પિન વિભાગ તાજેતરના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અપેક્ષા મુજબ અસરકારક રહ્યો નથી. ખાસ કરીને અક્ષર પટેલે સામાન્ય પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી છ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ફક્ત ચાર વિકેટ લીધી હતી. જોકે, આ દેશોની પરિસ્થિતિઓ સ્પિન બોલિંગ માટે ખાસ અનુકૂળ ન હોવાથી, ફક્ત આંકડાઓના આધારે તેના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવું અન્યાયી રહેશે. તેમ છતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ મોટી ટુર્નામેન્ટ પહેલા તેના વિકલ્પોને મજબૂત રાખવાનો હેતુ ધરાવે છે.
કૃણાલ પંડ્યાએ IPL 2026માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) માટે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું. સમગ્ર સીઝન દરમિયાન તેણે 226 રન બનાવ્યા અને 14 વિકેટ લીધી. તેણે 145.81નો બેટિંગ સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો અને આર્થિક બોલિંગ સ્પેલ સાથે પોતાનું મૂલ્ય દર્શાવ્યું. T20 ક્રિકેટમાં મિડલ ઓવરો દરમિયાન રનને રોકવાની અને ભાગીદારી તોડવાની તેની ક્ષમતા ટીમ માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
કૃણાલ પંડ્યાનું પ્રદર્શન
કૃણાલ પંડ્યા પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ પણ છે જે તેના પક્ષમાં છે. તેણે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 19 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 124 રન બનાવ્યા છે અને 15 વિકેટ લીધી છે. તેથી તેની વાપસી થઈ શકે છે. પસંદગીકારો પાસે તેના વર્તમાન ફોર્મ અને અનુભવના આધારે તેને બીજી તક આપવી કે નહીં તે નક્કી કરવાનો વિકલ્પ છે.
કૃણાલ પંડ્યાની ચર્ચાનો અર્થ એ નથી કે અક્ષર પટેલને ટીમમાંથી બહાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અક્ષરની બેટિંગ અને બોલિંગ કુશળતા તેને ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવે છે. જોકે, કૃણાલની વાપસી ટીમને મેચની પરિસ્થિતિઓના આધારે તેમના સંયોજનમાં ફેરફાર કરવાનો વધારાનો વિકલ્પ આપી શકે છે.