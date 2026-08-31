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5 વર્ષ બાદ આ સ્ટાર ખેલાડીની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે વાપસી, અક્ષર પટેલનું સ્થાન જોખમમાં

Krunal Pandya : ભારત આગામી દિવસોમાં અફઘાનિસ્તાન અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટી20 શ્રેણી રમશે. પસંદગીકારો આ દરમિયાન યુવા અને અનુભવી બંને ખેલાડીઓને અજમાવી શકે છે. ત્યારે કૃણાલ પંડ્યા માટે પણ વાપસીના દ્વાર ખુલ્યા છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય તેના વર્તમાન ફોર્મ અને ટીમની જરૂરિયાતો પર આધાર રાખે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 31, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:19 PM IST
5 વર્ષ બાદ આ સ્ટાર ખેલાડીની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે વાપસી, અક્ષર પટેલનું સ્થાન જોખમમાં

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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