Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ, ભારતીય ક્રિકેટરે કારકિર્દી માટે છોડ્યો દેશ, ફટકારી ચૂક્યો છે ત્રેવડી સદી

32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ, ભારતીય ક્રિકેટરે કારકિર્દી માટે છોડ્યો દેશ, ફટકારી ચૂક્યો છે ત્રેવડી સદી

KS Bharat : ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએસ ભરતે તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. 32 વર્ષીય ખેલાડી ક્રિકેટની તકોની શોધમાં દુબઈ ગયો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:47 PM IST
32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ, ભારતીય ક્રિકેટરે કારકિર્દી માટે છોડ્યો દેશ, ફટકારી ચૂક્યો છે ત્રેવડી સદી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ, ભારતીય ક્રિકેટરે કારકિર્દી માટે છોડ્યો દેશ
KS Bharat0 min ago
2
Health TIPS2 min ago
3
Ambalal Patel big prediction21 min ago
4
Football World Cup 202634 min ago
5
Valsad news41 min ago