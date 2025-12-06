IND vs SA : DRS ડ્રામા પર કુલદીપે તોડ્યું મૌન, કહ્યું- "રોહિત ભાઈ હંમેશા..."
IND vs SA : જ્યારે રોહિત શર્મા મેદાન પર હોય છે, ત્યારે ચાહકો માટે મેચ વધુ રોમાંચક બની જાય છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રીજી ODI દરમિયાન રોહિત શર્મા કુલદીપ યાદવને તેની DRS રિક્વેસ્ટ પર ચીડવતો જોવા મળ્યો હતો. ઇનિંગ્સ સમાપ્ત થયા પછી કુલદીપે આ બાબતે મૌન તોડ્યું છે.
IND vs SA : કુલદીપ યાદવે ત્રીજી વનડેમાં શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે ચાર મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી, જેમાં મુલાકાતી ટીમની કમર તોડી નાખી. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 270 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. કુલદીપના સ્પેલમાં કેટલીક મનોરંજક ક્ષણો પણ હતી જ્યારે તેણે DRS લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. કુલદીપ ઘણીવાર કેપ્ટનને DRS લેવા માટે દબાણ કરતો જોવા મળે છે, પરંતુ તેની જીદ રોહિત સાથે કામ કરતી નથી. આ વખતે પણ રોહિત અવરોધ બન્યો.
રોહિતનું રિએક્શન વાયરલ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ઇનિંગની 45મી ઓવરમાં કુલદીપનો બીજો બોલ એનગિડીના પેડ પર વાગ્યો. ત્યારબાદ કુલદીપે કેએલ રાહુલ તરફ ડીઆરએસ માટે ઇશારો કર્યો. પરંતુ સ્લિપમાં ફિલ્ડિંગ કરતા રોહિત શર્માએ કુલદીપની ચાલાકી પકડી અને હસતાં હસતાં તેની વિનંતી ફગાવી દીધી. ત્યારબાદ કુલદીપ નિરાશ દેખાતો હતો અને બોલિંગ ફરી શરૂ કરી.
કુલદીપ યાદવે શું કહ્યું ?
રોહિત શર્માનું રિએક્શન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. ઇનિંગ સમાપ્ત થયા પછી કુલદીપ યાદવે કહ્યું, "હું ડીઆરએસમાં ખૂબ જ ખરાબ છું. રોહિત ભાઈ ઘણીવાર મારી મજાક ઉડાવતા રહે છે. કેએલ ભાઈ સ્ટમ્પ પાછળ બેસ્ટ છે અને તમને સ્ટમ્પ પાછળ એવા લોકોની જરૂર છે જે તમને માર્ગદર્શન આપી શકે. જ્યારે પણ હું બોલિંગ કરું છું, ત્યારે હું પેડ્સને ટાર્ગેટ કરું છું, તેથી મને લાગે છે કે દરેક બોલ પર વિકેટ હોય છે. બોલર તરીકે તમને લાગે છે કે દરેક નોટ આઉટ આઉટ છે."
