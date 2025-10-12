Prev
W,W,W,W,W... કુલદીપ યાદવે મચાવી તબાહી, દિલ્હી ટેસ્ટમાં લીધી 5 વિકેટ

કુલદીપે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શાનદાર બોલિંગ કરી તબાહી મચાવી હતી, તેણે દિલ્હી ટેસ્ટમાં 5 વિકેટ લીધી હતી. કુલદીપ યાદવે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ધુળ ચાટતું દીધું હતું. સમગ્ર ટીમ પ્રથમ ઈનિંગમાં 248 રન પર જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:14 PM IST

W,W,W,W,W... કુલદીપ યાદવે મચાવી તબાહી, દિલ્હી ટેસ્ટમાં લીધી 5 વિકેટ

દિલ્હી ટેસ્ટના ત્રીજા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ચાઈનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ધુળ ચાટતું કરી દીધું. કુલદીપ યાદવે પ્રથમ ઇનિંગમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ પર ભારે તબાહી મચાવી હતી, તેણે પાંચ વિકેટો લીધી હતી. કુલદીપ યાદવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે દિલ્હી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં ઘાતક બોલિંગ કરી, 26.5 ઓવરમાં 82 રન આપીને પાંચ વિકેટો લીધી.

કુલદીપ યાદવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તબાહી મચાવી

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આ પાંચમી વખત છે જ્યારે કુલદીપ યાદવે પાંચ વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવે અત્યાર સુધી ભારત માટે 15 ટેસ્ટ મેચોમાં 27 ઇનિંગમાં 65 વિકેટો લીધી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પહેલી ઇનિંગ દરમિયાન તેણે એલિક એથેનાસે (41), શાઈ હોપ (36), ટેવિન ઈમલાચ (21), જસ્ટિન ગ્રીવ્સ (17) અને જેડેન સીલ્સ (13)ને આઉટ કર્યા. દિલ્હી ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં કુલદીપ યાદવે ખતરનાક બોલિંગ કરી. 

તેણે દિલ્હી ટેસ્ટમાં 5 વિકેટ લઈને તબાહી મચાવી

કુલદીપ યાદવ હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું સૌથી ઘાતક હથિયાર છે. આ બોલરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 332 વિકેટ લીધી છે. આ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ 518/5 પર પોતાનો પહેલો દાવ ડિક્લેર કર્યો. ત્યારબાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પોતાના પહેલી દાવમાં 248 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ હવે ભારત સામે પોતાની બીજા દાવમાં ફોલો-ઓન રમી રહી છે. કેરેબિયન ટીમ હજુ પણ ભારતના સ્કોરથી 270 રન પાછળ છે.

ભારતીય ધરતી પર વધુ ખતરનાક

કુલદીપ યાદવ ભારતીય ધરતી પર વધુ ખતરનાક બની ગયો છે. કુલદીપ યાદવે ભારતીય ધરતી પર ટીમ ઈન્ડિયા માટે 11 ટેસ્ટ મેચની 21 ઇનિંગમાં 47 વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવે આ દરમિયાન ત્રણ વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવનો ભારતમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડો 57 રનમાં 5 વિકેટ રહ્યો છે. કુલદીપ યાદવે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 15 ટેસ્ટ મેચોમાં 27 ઇનિંગમાં 65 વિકેટ લીધી છે. તેણે આ સમયગાળા દરમિયાન એક ઇનિંગમાં પાંચ વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે.
 

Kuldeep YadavKuldeep Yadav Five Wicket HaulIndia vs West Indies 2nd Test

