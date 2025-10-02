Prev
India vs West Indies 1st Test : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ભારતને પહેલા બોલિંગ કરવાનો મોકો મળ્યો.

એક વર્ષ બાદ ભારતના આ ખતરનાક બોલરને ટેસ્ટ ટીમમાં મળી તક, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમમાં ફેલાયો ગભરાટ !

India vs West Indies 1st Test : ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની પહેલી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે આ ટેસ્ટ મેચમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા એક વર્ષ બાદ "ચાઈનામેન" સ્પિન કુલદીપ યાદવને ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. કુલદીપ યાદવને ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવાના સમાચારથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેમ્પમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.

એક વર્ષ બાદ ટેસ્ટ ટીમમાં સમાવેશ 

ટીમ ઈન્ડિયાનો આ સ્પિનર કેપ્ટન શુભમન ગિલ માટે બ્રહ્માસ્ત્ર સાબિત થશે. કુલદીપ યાદવે ભારત માટે 16 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ બેંગલુરુમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. કુલદીપ યાદવ ત્યારથી સતત ટેસ્ટ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર છે. હવે એક વર્ષ પછી તેની રાહ પૂરી થઈ ગઈ છે. કુલદીપ યાદવ હવે રવિચંદ્રન અશ્વિનના વારસાને આગળ ધપાવશે, ખાસ કરીને ભારતીય ધરતી પર. સ્પિનરો ભારતની પીચો પર રાજ કરે છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ હવે મુશ્કેલીમાં

ભૂતકાળમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેનોએ કુલદીપ યાદવ સામે પણ સંઘર્ષ કર્યો છે. કુલદીપ યાદવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બે ટેસ્ટ મેચની ચાર ઇનિંગ્સમાં 24.90ની ઘાતક બોલિંગ એવરેજથી 10 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પાંચ વિકેટ પણ લીધી હતી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટેસ્ટ મેચમાં કુલદીપ યાદવનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડો 57 રનમાં 5 વિકેટ છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેન સ્પિન બોલરો સામે ખૂબ જ નબળા છે. પરિણામે, અઢી દિવસમાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં કુલદીપ યાદવ સામે તેમની શરણાગતિ નિશ્ચિત છે.

ભારતીય ભૂમિ પર વધુ ખતરનાક

કુલદીપ યાદવ ભારતીય ભૂમિ પર વધુ ખતરનાક બની ગયો છે. કુલદીપ યાદવે ભારતીય ભૂમિ પર ટીમ ઇન્ડિયા માટે કુલ નવ ટેસ્ટ મેચ રમી છે. આ દરમિયાન, તેણે ભારતીય ભૂમિ પર નવ ટેસ્ટ મેચમાં 38 વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવે આ દરમિયાન બે વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે. ભારતમાં તેના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડો 57 રનમાં 5 વિકેટ છે. કુલ મળીને, કુલદીપ યાદવે ટીમ ઇન્ડિયા માટે 13 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 56 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન તેણે ચાર વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન

યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજ.

