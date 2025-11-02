કુલદીપ યાદવ અચાનક ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ છોડી સ્વદેશ પરત ફરશે, જાણો શું છે કારણ
Kuldeep Yadav : કુલદીપ યાદવના સ્થાને વોશિંગ્ટન સુંદરને હોબાર્ટ ટી20 મેચમાં રમવાની તક આપવામાં આવી હતી. સુંદરે શાનદાર 49* રન બનાવીને ભારતને જીત અપાવી હતી. કુલદીપ હવે બાકીની બે મેચ માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં.
Trending Photos
Kuldeep Yadav : ભારતીય ટીમે રવિવારે હોબાર્ટના બેલેરાઇવ ઓવલ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી. 187 રનનો ટાર્ગેટ ટીમે 18.3 ઓવરમાં જ ચેઝ કરી લીધો. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી લીધી છે. શ્રેણીની ચોથી મેચ 6 નવેમ્બરે ગોલ્ડ કોસ્ટમાં રમાવાની છે અને અંતિમ મેચ 8 નવેમ્બરે બ્રિસ્બેનમાં રમાશે.
ભારતીય ટીમના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ વચ્ચે હવે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચાઇનામેન બોલર કુલદીપ યાદવને બાકીની બે મેચ માટે T20 ટીમમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ આ જાહેરાત કરી છે. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે કુલદીપને મુક્ત કરવા BCCIને વિનંતી કરી હતી.
કુલદીપ યાદવને રેડ-બોલ ક્રિકેટની તૈયારી માટે સમય આપવા માટે ટીમ મેનેજમેન્ટે આ નિર્ણય લીધો છે. કુલદીપ હવે દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની બીજી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં ભારત A માટે રમશે. આ મેચ 6 નવેમ્બરથી બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ખાતે રમાનારી છે. આ મેચ કુલદીપને 14 નવેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તૈયારી કરવામાં મદદ કરશે.
કુલદીપ યાદવે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 શ્રેણીમાં બે મેચ રમી હતી. કુલદીપ કેનબેરામાં T20માં બોલિંગ કરી શક્યો ન હતો, કારણ કે વરસાદને કારણે મેચ ધોવાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ, મેલબોર્નમાં T20માં, કુલદીપે 45 રન આપીને બે વિકેટ લીધી હતી. હોબાર્ટ T20માં તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. કુલદીપ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તાજેતરની ODI શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો, જ્યાં તેને સિડનીમાં રમાયેલી મેચમાં રમવાની તક આપવામાં આવી હતી.
🚨 Update
The Indian team management has requested to release Kuldeep Yadav from the ongoing T20I series to allow him to participate in the India A series against South Africa A at the BCCI COE.
The decision has been taken to provide Kuldeep with red-ball game time in…
— BCCI (@BCCI) November 2, 2025
ચોથી અને પાંચમી T20 માટે ભારતીય ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ અને વોશિંગ્ટન સુંદર.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે