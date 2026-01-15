ન્યુઝીલેન્ડ સામે નથી ચાલતો કુલદીપ યાદવનો જાદુ, કરિયરમાં બીજી વાર લાગ્યો આ મોટો દાગ!
IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન ડેરેલ મિશેલ અને વિલ યંગે કુલદીપ યાદવ પર શરૂઆતથી જ દબાણ બનાવી રાખ્યું અને તેમની 10 ઓવરમાં 82 રન ફટકાર્યા હતા. જ્યારે અન્ય ટીમો સામે સ્પિનના જાદુથી બેટ્સમેનોને પોતાના ઈશારા પર નચાવનાર કુલદીપ આ મેચમાં સંપૂર્ણપણે બેઅસર જોવા મળ્યો હતો. આ સાથે જ તેની વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં બીજી વખત મોટો દાગ લાગ્યો છે.
Kuldeep Yadav vs new Zealand: ભારત સામેની વનડે સિરીઝની બીજી ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે શાનદાર વાપસી કરતા 7 વિકેટે ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. બુધવારે (14 જાન્યુઆરી) રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 284 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો, જેને 'બ્લેક કેપ્સ'એ સરળતાથી હાંસલ કરી ત્રણ મેચની સિરીઝમાં 1-1ની બરાબરી કરી લીધી છે. ભારતની ધરતી પર ન્યુઝીલેન્ડનો આ સૌથી મોટો રન ચેઝ રહ્યો. બીજી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવ ઘણો મોંઘો સાબિત થયો હતો.
ન્યુઝીલેન્ડ સામે નથી ચાલતો કુલદીપનો જાદુ
કુલદીપ યાદવના વનડે કરિયરમાં ત્રીજી વખત આ મોટો દાગ લાગ્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે બે વખત સામે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હતી. જી હા... સ્ટાર સ્પિનરે 119 મેચના વનડે કરિયરમાં માત્ર ત્રીજી વખત 10 ઓવરના સ્પેલમાં 80થી વધુ રન આપ્યા છે. બે વાર આ કામ ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ કર્યું છે. રાજકોટ પહેલા 2020માં હેમિલ્ટનમાં કીવી ટીમે કુલદીપ પર પ્રહાર કરતા તેની સામે 84 રન બનાવ્યા હતા. આ સ્ટાર સ્પિનરના વનડે કરિયરનો સૌથી મોંઘો સ્પેલ પણ છે. 2021માં કુલદીપે ઈંગ્લેન્ડ સામે પુણેમાં પણ વિકેટ લીધા વિના 84 રન ખર્ચ્યા હતા.
ODI કરિયરમાં કુલદીપના સૌથી મોંઘા સ્પેલ
- 84/2 વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, હેમિલ્ટન, 2020
- 84/0 વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, પુણે, 2021
- 82/1 વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, રાજકોટ, 2026
- 78/1 વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, રાયપુર, 2025
ન્યુઝીલેન્ડની જીતમાં ચમક્યો ડેરેલ મિશેલ
રાજકોટ વનડેમાં કુલદીપ યાદવના સ્પેલ પર દાગ લગાવવામાં સૌથી મોટો હાથ ડેરેલ મિશેલનો હતો. સાથે જ નંબર-3 પર બેટિંગ કરવા માટે આવેલ વિલ યંગે પણ ભારતીય સ્પિનરની બરાબર ધોલાઈ કરી હતી. બન્નેએ મળીને 152 બોલમાં 162 રનની શાનદાર પાર્ટનરશિપ નોંધાવી હતી. યંગ 87 રન બનાવીને આઉટ થયો, પરંતુ મિશેલે ભારત સામે વનડેમાં ચોથી સદી ફટકારી. આ બેટ્સમેને 117 બોલમાં 131 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી અને ન્યુઝીલેન્ડને ઐતિહાસિક જીત અપાવી.
