/6,6,6,6,6,6... IPL માં વ્યસ્ત રહ્યાં તમે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફરી બન્યો 6 સિક્સનો રેકોર્ડ

Kushal Bhurtel One Over 6 Sixes: ક્રિકેટ ફેન્સ રવિવારે આઈપીએલ 2026ની ફાઈનલમાં વ્યસ્ત રહ્યાં હતા. બીજીતરફ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફરી સતત છ સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ બની ગયો છે. આ વખતે કમાલ નેપાળના બેટર કુશલ ભુરટેલ (Kushal Bhurtel) એ કર્યો છે. કુશલ આ સિદ્ધિ મેળવનાર નેપાળનો બીજો ક્રિકેટર બની ગયો છે. આ પહેલા દીપેન્દ્ર સિંહ આરીએ છ સિક્સ ફટકારવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી.
કુશલ ભુરટેલે ખુદને યુવરાજ સિંહના લિસ્ટવાળી ક્લબમાં સામેલ કરી લીધો છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રથમવાર 6 સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ યુવરાજ સિંહે 2007મા બનાવ્યો હતો. કુશલ આ લિસ્ટમાં સામેલ થનાર છઠ્ઠો બેટર બન્યો છે.
ચીન વિરુદ્ધ બનાવ્યો રેકોર્ડ
નેપાળના બેટરે રવિવાર (31 મે) સિંગાપુરના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં ચીન વિરુદ્ધ એશિયન ગેમ્સ મેન્સ ટી20 ક્વોલીફાયરમાં શાનદાર ઈનિંગ રમતા સતત છ સિક્સ ફટકારવાનો કમાલ કર્યો છે. ઓવરમાં 1 વાઇડ સહિત કુલ 37 રન બનાવ્યા હતા. નેપાળી બેટરે મેચમાં 43 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 16 સિક્સની મદદથી 129 રન ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાનતેની સ્ટ્રાઇક રેટ 300ની રહી હતી.
અહીં જુઓ સતત 6 સિક્સનો વીડિયો
એક ઓવરમાં 6 સિક્સ ફટકારનાર ખેલાડી
યુવરાજ સિંહ (ભારત)- વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ 2007
કીરોન પોલાર્ડ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) વિરુદ્ધ શ્રીલંકા 2021
દીપેન્દ્ર સિંહ એરી (નેપાળ)- વિરુદ્ધ કતર 2024,
ડેરિયસ વિઝસર (સમોઆ) વિરુદ્ધ વાનુઅતુ, 2024
મનન બશીર (બુલ્ગારિયા)- વિરુદ્ઝ ઝિબ્રાલ્ટર, 2025
કુશલ ભુરટેલ (નેપાળ)- વિરુદ્ધ ચીન, 2026
An exclusive club welcomes Kushal Bhurtel 🤝
More here 📲 https://t.co/SgZbdZXzzx pic.twitter.com/0s1AKEBYu6
— ICC (@ICC) June 1, 2026
નેપાળે 211 રનથી જીતી મેચ
મુકાબલામાં નેપાળે 221 રનથી મોટી જીત મેળવી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા નેપાળે 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ પર 313 રન ફટકાર્યા હતા. ટીમ માટે કુશલ ભુરટેલે સદી ફટકારી હતી. આ સિવાય કુશલ મલ્લા અને રોહિત પૌડેલે અડધી સદીનું યોગદાન આપ્યું હતું. કુશલ મલ્લાએ 47 બોલમાં 85* અને રોહિતે 21 બોલમાં 69 રન બનાવ્યા હતા.
લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ચીનની ટીમ 19.2 ઓવરમાં 92 રન બનાવી આઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ માટે શેનજિયન ઝેંગએ સૌથી મોટી ઈનિંગ રમતા 15 બોલમાં 1 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સ સાથે 31 રન બનાવ્યા હતા.